Sénégal: Paris - D'éminentes personnalités reçues par le chef de l'Etat Macky Sall

Arrivé lundi en fin d'après-midi à Paris, le Président de la République, Macky Sall, a enchainé les audiences avec d'éminents chefs d'entreprise du CAC40 ainsi que des autorités françaises et européennes venus à sa rencontre. Parmi eux, les dirigeants des entreprises Thales, Pascale Sourisse, et d'Engie, Jérôme Stubler, tous deux engagés dans la mise en service très prochaine du Train express régional (Ter). Le Président de la République s'est aussi entretenu, hier mardi, avec ses homologues tunisien et sud-africain et le Vice-président de la Banque mondiale, Axel Van.

La coopération bilatérale et la gouvernance économique financière mondiale étaient au menu de l'entretien que le Président Macky Sall avec son homologue tunisien, le Président Kaïs Saïed. Selon ce dernier, la rencontre avec le Président sénégalais a permis d'assoir une convergence de vues sur les questions de la gouvernance économique mondiale et de la lutte contre la Covid-19 notamment sur la problématique liée à l'accès aux vaccins. Il a également annoncé le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines de la santé et de l'enseignement supérieur. Quant au chef de l'Etat sénégalais, il a affirmé être à l'écoute des populations qui légitimement, attendent beaucoup des États africains.

«Nous sommes à Paris pour réfléchir ensemble sur les conditions de changement de cette gouvernance mondiale qui avait des règles dépassées depuis la Seconde guerre mondiale », a-t-il dit. Macky Sall est déterminé, avec ses pairs, à faire changer les conditions. « Il faut que ces règles changent », a-t-il martelé. Il a promis de se rendre à Tunis dès que les conditions. Le Président Macky Sall a également eu un entretien avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Membres respectifs de la troïka de l'Union africaine, les deux Chefs d'États ont une convergence de vues sur les financements des économies africaines.

Quant aux présidents de Thalès, Pascale Sourisse, et d'Engie, Jérôme Stubler, ils ont réitéré leur engagement pour la mise en service du Ter à la fin de l'année. «Les équipes de Thales et d'Engie sont mobilisées pour permettre la réalisation à date de ce projet qui avance bien. Nous avons trouvés des accords avec l'Apix, Sistra et l'ensemble des partenaires», a indiqué Pascale Sourisse. « La réunion a été donc très fructueuse », a ajouté Jérôme Stubler.