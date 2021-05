Congo-Kinshasa: Etat de siège/Goma - Bahati Lukwebo lance un message de soutien aux nouvelles autorités militaires

L'état de siège décrété par le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi est vivement encouragé par toutes les couches politico-sociales de la RDC. En vue de soutenir les opérations lancées par les FARDC à l'Est du pays, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo est arrivé à Goma, dimanche 16 mai, pour prêcher la paix et soutenir les nouvelles autorités militaires nouvellement nommées au Nord Kivu et en Ituri.

Devant la presse, il a lancé un message vibrant à toute la population congolaise dans le cadre de soutien aux nouvelles autorités militaires en état de siège. Selon le président du Sénat, la population congolaise doit tout faire pour soutenir les nouvelles équipes dirigeantes des provinces pendant l'état de siège pour que la paix et la sécurité reviennent dans l'Est de la RDC.

"J'invite la population congolaise à se ranger derrière les nouvelles autorités qui dirigent les provinces pendant l'état de siège. Notre message reste le même, celui de soutenir l'équipe militaire dirigeante du Nord-Kivu et Ituri pour que la paix revienne effectivement dans cette partie du pays de Lumumba, mais aussi, je lance un appel vibrant à tous les groupes armés locaux et étrangers de déposer les armes et de cesser les troubles à l'Est de la RDC", a-t-il lancé. Il convient de noter que cette visite du président de la chambre des sages dans la ville des volcans, était dans le cadre d'une mission non officielle, renseigne-t-il.

"Je suis en train d'aller rendre visite à ma mère qui est souffrante à Bukavu, donc c'est un voyage tout à fait privé et j'ai bien sûr profité de saluer les autorités provinciales à l'occurrence le lieutenant-général Ndima Kongba Constat qui est le gouverneur militaire du Nord Kivu pendant ce moment de l'état de siège ", a dit Modeste Bahati, président de la chambre haute du Parlement congolais".

Pour rappel, toujours dans le cadre de leur soutien à l'état de siège, des députés nationaux du Nord Kivu, tous les élus des vingt-six provinces de la RDC ont accepté de déduire 500 USD sur leurs émoluments, comme effort de guerre et soutenir les militaires au front. Au cours de la plénière de mardi 11 mai dernier, vingt-six déclarations des députés de toutes les provinces ont réaffirmé leur détermination d'appuyer le chef de l'Etat pour mettre fin aux tueries de la population dans l'Est du pays qui aurait duré plus de trois décennies.