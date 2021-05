Congo-Kinshasa: Le BAC s'en va-t-en-guerre contre les antivaleurs !

Le pays va mal. Les maux dont il est question sont du reste liés aux antivaleurs, à la crise éthique et morale. Il urge de mettre en place tous les mécanismes efficaces pouvant permettre à la mère patrie de ne pas disparaître sur fond de ce tsunami.

C'est dans cet entendement - ce postulat, que le Bureau d'action et d'éveil culturel, BAC en sigle, sous la férule de son Promoteur Jean-Marie Ntantu-Mey, Opérateur culturel et ancien membre du gouvernement central, a résolument initié la campagne pour l'éthique, les bonnes manières et le respect des engagements, lancée à Kinshasa, il y a trois semaines, le vendredi 30 avril dernier, lors de la célébration de la journée nationale de l'enseignement.

"Le BAC œuvre pour la suprématie de l'être sur l'avoir, de l'éducation sur l'instruction. Par conséquent, les cours d'éducation à la vie et d'éducation civique doivent être renforcés; leur pondération doit être élevée au niveau des cours de mathématique et français. Car science sans conscience n'est que ruine de l'âme", clament les Sociétaires du BAC.

Pour le BAC cher à Jean Marie Ntantu-Mey, en effet, cette campagne revêt une importance capitale face à la crise des valeurs en présence. De ce fait, l'impérieuse nécessité que chaque citoyen, du sommet à la base, s'approprie ce combat de bon aloi et qui rime avec l'intérêt supérieur se pose et s'impose. Ô temps ! Jean Marie Ntantu-Mey et ceux qui croient à son école, récusent à raison de se taire, disons d'être complices du fléau qui ronge la société congolaise, à savoir "les antivaleurs de tous ordres" entendez la crise éthique et morale. Près de quarante décennies, au nom du BAC dont il est Promoteur, il n'a cessé de mener ce combat, tête haute, dénonçant l'otage infligé à la communauté nationale, par les détenteurs du lucre et l'élite peu consciente.

Avant d'élargir ladite campagne à d'autres secteurs de la vie nationale, le BAC a dû se focaliser avant tout, au secteur de l'éducation nationale, du primaire au secondaire. Clairement, le BAC est d'avis qu'avec une élite bien rodée aussi bien du point de vue scientifique que du point de vue éthique et moral, le Congo va automatiquement décoller. Autrement dit, il ne suffit pas de former les intellectuels, mais aussi et surtout de former des citoyens qui savent conjuguer science et conscience pour le décollage de la société congolaise. Concrètement, le BAC a mis en place une méthodologie savamment peaufinée pour atteindre ses objectifs. Le plus important reste l'appropriation de cette campagne par l'ensemble de la communauté nationale, en commençant par les autorités.