Madagascar: Institut Français de Madagascar - « Un jour, un artiste » revient et met à l'honneur Ariry

Après son expérience au sein de la compagnie « Tsingory », Ariry crée la Compagnie Rary en 1996.

Puisque la conjoncture actuelle ne permet pas d'offrir des spectacles au public, l'Institut Français de Madagascar propose ce samedi 22 mai, toute une journée en ligne avec le chorégraphe Ariry Andriamarotsiresy dans le cadre de sa programmation « Un jour, un artiste revient ». Les internautes pourront ainsi visionner, dès 08 heures du matin sur la page Facebook de l'IFM, les films des créations, ateliers et spectacles imaginés par l'artiste.

Ariry sera accompagné de plusieurs autres artistes avec qui il a collaboré dans chacune des vidéos programmées. On y retrouvera entre autres, Michèle Ange Ralaiheilinarivony, Jean Lucien Rajaonarivelo, Fela Razafiarison, Hasina Rakotondrasoa, et bien d'autres figures de renom. Au programme, à 08 heures, un atelier de danse et de percussion appelés « Folam-bata » et « Vatampeo », sera co-animé par Michèle Ange Ralaiheilinarivony et Jean Lucien Rajaonarivelo. Il s'agit d'un spectacle de danse et de slam de la Compagnie Rary et ses collaborateurs qui prendront le relais à 10 heures.

En début d'après-midi, à partir de 14 heures, la troisième vidéo proposée est une conférence et projection-vidéo baptisée « Safidy sy Andraikitra » avec des jeunes chorégraphes locaux, suivie par une vidéo réalisée par Heryzo Ralaindimby intitulée « Un jour, un artiste ». A 15 heures, les mots seront à l'honneur lors du show nommé « Là-bas dans le B.K », une performance slam de Rado Ravalison. Le théâtre « Rêve Road » avec la participation de Fela Razafiarison et Vony Ranalarimanana à 17 heures, ainsi qu'un spectacle de danse désigné « Alatsinainy maraina » de la Compagnie Rary clôtureront cette journée spéciale à l'effigie de Ariry.

Conscient de la toute autre dimension que représentent les spectacles initiés en ligne, et afin de donner satisfaction aux nombreux fans, l'IFM promet une reprogrammation dans ses locaux dès que la situation le permettra.