Madagascar: Handball féminin / Coupe d'Afrique des Nations - Le décor est planté pour le camp malgache !

Le président de la FMH, Fidèle Razafintsalama, entouré de ses proches collaborateurs dont la députée Régina Clarisse Raheriarijaona.

Faudrait-il se réjouir ou plutôt s'inquiéter du sort des handballeuses engagées à la Coupe d'Afrique des Nations du 8 au 18 juin à Yaoundé ?

C'est toute la question à la suite de la conférence de presse d'hier au siège du Comité Olympique, à Ivandry, qui a vu l'optimisme des membres de la Fédération Malgache de Handball.

Mission importante. A commencer par le président Fidèle Razafintsalama tout heureux d'être épaulé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports même si ce n'est pas assez pour prendre en charge toute une équipe logiquement élargie à cause de la Covid-19. Car on ne sait pas ce qui pourrait arriver aux joueuses. Entre espoir et inquiétude, il n'hésite pas à s'adresser au président Andry Rajoelina pour venir en aide à cette grande première des handballeuses malgaches. Donc, une mission plus qu'importante et plus que nécessaire car nous permettant de nous situer dans le giron du handball africain.

Sur ce chapitre du reste, l'internationale et non moins députée élue à Farafangana, Régina Clarisse Raheriarijaona qui est à la tête de la commission de handball féminin de la FMH, affiche un optimisme bon teint que le président Andry Rajoelina va apporter tout son soutien comme il le fait habituellement à toutes les disciplines sportives.

Pente ascendante.Tout comme Fidèle Razafintsalama, l'ancienne du club Saint François-Xavier de Fianarantsoa sous l'ère du Frère Fazio, estime qu'il faut aller impérativement à Yaoundé pour mesurer ce qui reste à faire pour ces handballeuses.

Sur ces dernières, l'entraîneur Tase Ramiandrasoa affirme que le niveau des handballeuses malgaches se trouve sur une pente ascendante. Toutefois, il aimerait que les quatre expatriées de France et les trois autres de la Réunion, sans oublier le capitaine Valérie qui joue à Mayotte, puissent se joindre aux joueuses de Madagascar pour asseoir le collectif. Pour l'instant, Tase ne dispose que des vidéos des expatriées, mais il a hâte de voir comment elles se débrouillent devant le reste de l'équipe. Une équipe déjà appelée à se surpasser car se trouvant dans un groupe difficile avec la Tunisie, le Sénégal et la Guinée. Mais visiblement, cela ne leur fait pas peur car elles ont aussi gagné au gabarit.