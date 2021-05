Madagascar: Regain d'optimisme après le pic constaté

Le pays est encore loin d'être tiré d'affaires, mais c'est un optimisme raisonné que les autorités sanitaires affichent ces derniers temps.

Les mesures prises sont encore drastiques, mais on constate un léger desserrement durant les quinze jours qui vont suivre. Le bilan présenté par le CCO est toujours élevé, mais il présente une légère amélioration de la situation. Le pic de l'épidémie, affirme un responsable, a été atteint en avril et cela explique cette décrue constatée ces derniers jours. Il est cependant nécessaire de faire preuve de la même vigilance. La campagne de vaccination se déroule normalement et elle apporte un certain espoir à tous ceux qui en bénéficient.

L'énoncé par le Premier ministre des mesures prises pour les quinze jours à venir a permis de constater un petit fléchissement dans la manière d'aborder le problème de l'épidémie. Les recommandations sont toujours aussi fermes, mais le ton est moins austère. Seules les quatre régions, où les contaminations sont élevées, sont soumises à des mesures strictes. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus cette organisation répressive mise en place durant le mois précédent. Les autorités sanitaires constatent que le nombre de malades de la Covid-19 dans les hôpitaux et les CTC a baissé et que l'arrivée des matériels commandés permet de maîtriser la situation.

Mais le constat fait par les responsables explique également ce regain d'optimisme affiché : le pic de l'épidémie a été atteint en avril. Néanmoins, cela ne dispense pas de continuer les efforts consentis. Le port de masques est accepté par la majorité de la population. Le respect des gestes barrières semble adopté par tous. La campagne de vaccination a commencé et se déroule lentement mais sûrement. Les premiers bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction en recevant leur première dose. Les Malgaches sont aujourd'hui moins oppressés et veulent croire que la lutte contre la Covid-19 sera menée avec succès.