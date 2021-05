Madagascar: Praise and worship - "Mitsangana, mihazavà", trois jours de culte en ligne

Pepe Shine et Vero Ranaivoson, deux worship leaders en vogue du moment

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies... ». Ce verset tiré du II chronique 7 :14 constitue le fil rouge de trois jours de prière en ligne.

Pour les évangélistes, il est urgent de prier pour Madagascar. Dans le contexte actuel afin de pallier la fermeture des églises, adorateurs et évangélistes se tournent vers les événements en ligne. Depuis hier jusqu'à vendredi, une dizaine de leaders se relaieront sur la page facebook de The blessing à 17 heures. A l'affiche, Vero Ranaivoson, Pepe shine, Mialy Rakotomamonjy, Bodo Kely, Hirah Israël, Groupe Ba, Aaron Pretra, Dj Denis Jee...

Si l'on se fie à la notoriété des participants, le répertoire promet d'être éclectique chaque jour. Si le groupe Ba et Mialy Rakotomamonjy sont plutôt connus pour les variétés évangéliques, les chanteuses comme Bodo kely, Pepe Shine et Vero Ranaivoson versent dans le « praise and worship ». Entre autres, des leaders de gospel à l'instar de Njiva Andriamarondraibe, de The New Called et Mahandry Raherivahatr'aina du groupe Rija Rasolondraibe font également partie des intervenants.

D'après La chanteuse Vero Ranaivoson, le thème est l'unification des chrétiens qui est la base même du christianisme. « L'objectif est de se focaliser sur le sacrifice que Jésus a fait sur la croix... en faisant face aux jugements et aux rivalités entre chrétiens, et surtout de chercher ensemble le royaume de Dieu et sa justice. », avance-t-elle. Avant de continuer que dans la bible il est dit que « ... l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande ». L'idée est d'apporter un nouveau souffle au réveil spirituel, surtout en ces moments difficiles.

Chaque séance consiste à diffuser un live en direct des cellules de prières. Initiative de The Blessing, les diffusions en direct sont des rendez-vous ponctuels. La page devient ainsi une plateforme d'évangélisation mettant en avant des évangélistes, pasteurs, et adorateurs tous azimuts.