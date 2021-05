Egypte: Le président Al-Sissi participe à Paris à deux sommets internationaux

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi se rendra ce dimanche à Paris pour participer à "la conférence internationale de soutien à la phase de transition soudanaise" et au "sommet de financement des économies africaines", prévus demain et après-demain dans la capitale française.

La participation du président Al-Sissi intervient à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron à la lumière des relations étroites entre l'Egypte et la France et du rôle axial de l'Égypte soutenant la phase de transition au Soudan sur les volets régional et international, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi.

Egalement, le Président Al-Sissi a été invité à cette conférence à la lumière du poids de l'Egypte au niveau africain, ce qui contribue au renforcement des initiatives internationales visant à soutenir les pays africains, a ajoute M. Radi.

Le Président Al-Sissi envisage de mettre l'accent sur l'importance de la solidarité de la communauté internationale pour soutenir le Soudan durant cette période historique importante dont témoigne le pays, tout en jetant la lumière sur les efforts égyptiens à cet égard aux niveaux économique, politique et sécuritaire, a dit M. Radi.

Lors du "sommet de financement des économies africaines", le président Al-Sissi mettra l'accent sur les diverses questions dont préoccupent les pays africains comme le renforcement des efforts internationaux pour faciliter leur intégration dans l'économie mondiale afin de réaliser une croissance économique face aux répercussions de la crise du coronavirus, et pou faciliter le transfert des technologies et l'accroissement des investissements étrangers vers les pays africains, a dit M. Radi.

L'ordre du jour de la visite du président Al-Sissi en France comprend aussi la tenue d'un sommet avec son homologue français Macron, sur les relations bilatérales qui ont témoigné d'une impulsion qualitative durant les dernières années, et sur les plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun.

M. Al-Sissi doit aussi s'entretenir avec plusieurs responsables français et des présidents des compagnies françaises mondiales pour discuter des moyens de consolider la coopération commune dans les domaines économiques et commerciales. Il doit aussi s'entretenir avec certains chefs d'Etat et de gouvernement des moyens de relancer la coopération bilatérale et des questions régionales et internationales.