Ile Maurice: Covid-19 - Les variants sud-africain et anglais bel et bien présents à Maurice

Les résultats des séquençages ont finalement été révélés au Parlement hier, mardi 18 mai, lorsque le Dr Kailesh Jagutpal a répondu à une question du député travailliste Farhad Aumeer. Le ministre de la Santé a fait savoir que le variant anglais a été décelé chez deux patients testés positifs à leur retour au pays alors que neuf autres étaient contaminés par le variant sud-africain. De plus, la majorité des patients locaux dont les échantillons ont été séquencés sont contaminés par un variant of interest.

Le 9 janvier de cette année, 20 échantillons de prélèvements sur des passagers de retour à Maurice ont été envoyés en Angleterre pour le séquençage. Parmi, trois étaient porteurs du variant sud-africain, 14 contaminé par un variant qui 'ne change pas le fonctionnement du virus' et trois échantillons n'ont pu être analysés.

Un autre lot de 20 prélèvements a été envoyé au National Institute of Communicable Diseases (NICD) en Afrique du Sud. Il s'agissait de 17 cas importés et 3 cas locaux. Trois cas du variant sud-africain et un cas du variant anglais ont été détectés.

Le troisième lot, qui consistait de 40 échantillons composés de sept cas importés et 33 cas locaux, a été envoyé en Afrique du Sud le 13 mars. C'est dans ce lot que le variant B 1.1.318, classé comme variant of interest, a été détecté chez des patients locaux. Ce variant est présent dans 32 pays. Ce lot a aussi révélé un cas de variant sud-africain et un cas de variant anglais chez des passagers en quarantaine.

Le plus gros lot d'échantillons séquencé jusqu'à présent a quitté le pays pour le NICD le 28 mars. Il s'agissait de 161 échantillons composé de 61 prélèvements de cas importés et 99 cas locaux. Deux cas du variant sud-africain ont été détectés dans les cas importés alors que 89 cas locaux ont révélé la présence du variant B 1.1.318. Depuis, un lot de 40 échantillons a été envoyé en Angleterre et un autre de 210 à La Réunion. Les résultats sont attendus.

Au total, deux vas du variant anglais et neuf cas du variant sud-africains ont été détectés chez les passagers en quarantaine alors que le variant of interest a été détecté dans 122 cas locaux.