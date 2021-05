Maroc: Dialogue de sourds

Le Raja sollicite le report de son match contre le MCO Silence assourdissant de la LNFP

Décidément, notre bon vieux championnat ne peut échapper aux misères de la programmation. Logiciel ou pas, les difficultés persistent pour ce qui est de la tenue ou du report du match devant opposer en principe, ce jeudi à partir de 19h15 au stade d'honneur à Oujda, le MCO au Raja. A l'heure où nous mettions sous presse, le flou reste de mise, ponctué par un silence radio de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) qui n'a pipé mot, alors que le bon sens veut que cette instance se manifeste via un communiqué clair et net pour mettre un terme à la rumeur et aux supputations de tous genres.

Le Raja, qui a regagné Casablanca lundi après avoir disputé dimanche dernier à Johannesburg son match des quarts de finale de la Coupe de la Confédération, attend une réponse qui va dans le sens du report. Les Verts justifient leur demande par le fait qu'il leur serait difficile de pouvoir jouer ce match du championnat dans ce contexte difficile, alors que l'équipe toute entière se trouve en ce début de semaine confinée conformément aux consignes des autorités sanitaires. Un argument qui risquerait de ne pas être retenu par la Ligue qui fonderait son jugement sur la circulaire de la FRMF rendue publique en septembre dernier et encadrant le déroulement du championnat dans ce contexte de pandémie. D'après ladite circulaire, «les matches sont reportés à partir d'un seuil de six joueurs testés positifs».

Sauf que dans le cas du Raja, les choses se présentent autrement et certains n'ont pas tardé à signaler que l'effectif des Verts n'est pas décimé par des absences à cause du Covid du fait que les premiers tests effectués se sont tous révélés négatifs. Partant de là, le Raja serait en mesure d'aligner à Oujda l'équipe qui était dépêchée à Johannesburg, option devant être écartée si l'on se réfère au précédent cas similaire, à savoir le match RCOZ-WAC que les Rouges avaient disputé en présentant d'autres joueurs qui n'avaient pas fait le voyage en Afrique du Sud pour affronter la formation de Kaizer Chiefs dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des champions.

Si rien n'est encore sûr concernant le match MCO-Raja, la 18ème manche du championnat se poursuivra ce mercredi par la programmation de trois confrontations qui ne manqueront point d'attrait. A commencer par le déplacement du MAS, sous la conduite de son nouvel entraîneur, le Tunisien Fathi Jebal, à Berrechid pour défier le Youssoufia local (17h0). Le SCCM, qui vient de remercier son coach Amine Benhachem remplacé par Rachid Roki, recevra le Hassania d'Agadir (19h15), alors que la RSB, qui peine à trouver la bonne cadence, jouera le RCOZ, avant-dernier du classement. La soirée de jeudi comportera deux autres rencontres, IRT-FUS (17h00) et ASFAR-RCAZ (21h30), sachant que cette journée devait être entamée mardi par les oppositions DHJ-MAT et WAC-OCS.

Le Raja saisit la CAF pour protester contre l' arbitrage

A l'instar du Wydad, le comité dirigeant du Raja de Casablanca a adressé une lettre de protestation à la CAF pour contester l'arbitrage du match Orlando Pirates-Raja, disputé dimanche dernier à Johannesburg et comptant pour les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération. Lors de ce match qui s'est achevé sur un score de parité, un partout, le Raja s'est vu refuser un penalty des plus évidents suite à une faute de main d'un défenseur sud-africain. Les lettres de contestation du WAC (privé d'un but contre le Mouloudia d'Alger) et du Raja devraient permettre aux deux clubs casablancais de faire entendre leur voix et surtout d'anticiper l'éventualité d'autres erreurs d'arbitrage qui pourraient intervenir lors de leurs prochains matches.