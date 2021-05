Maroc: Le Groupe socialiste réitère son soutien irréfragable à la cause palestinienne

Chokrane Amam : Le Maroc demeure profondément solidaire avec les Palestiniens et ne cesse d'entreprendre des initiatives pour traduire cette solidarité dans les faits

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a réitéré sa solidarité avec le peuple palestinien et sa résistance jusqu'à l'édification de son propre Etat indépendant avec Al-Qods Acharif comme capitale, tout en condamnant les agressions israéliennes contre ce peuple et les lieux saints de Palestine. Au nom du Groupe socialiste, Chokrane Amam a ainsi exprimé l'engagement permanent et continu de son groupe parlementaire à soutenir la juste cause palestinienne, estimant que la lutte pour la libération se poursuivra tout le temps qu'il faudra et qu'il est inconcevable d'accepter une situation qui ne répond pas aux aspirations et à la lutte du peuple palestinien pour un Etat libre et indépendant avec AlQods comme capitale.

Dans son intervention lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, lundi 17 mai, le président du Groupe socialiste a également souligné que cette solidarité de principe est principalement dictée par le fait que la cause palestinienne fait partie intégrante de la conscience des Marocains, affirmant que cette position a été clairement exprimée par le Groupe socialiste, l'USFP et l'ensemble du peuple marocain puisqu'il s'agit d'une question nationale majeure. Et Chokrane Amam d'ajouter que le Maroc demeure fidèle à son engagement irréfragable avec le peuple palestinien. A preuve, les manifestations de solidarité organisées ces derniers jours à travers tout le territoire national malgré la crise sanitaire ainsi que les initiatives prises officiellement par le Maroc.

« Le Maroc a exprimé, dès l'entame de l'agression brutale sur l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa et contre les Palestiniens, sa ferme condamnation de cette agression et de toutes les formes de violence, considérant que celle-ci ne mènera qu'à une impasse et diminuera les chances d'instauration de la paix dans la région », a mis en avant le président du Groupe socialiste. Il a aussi souligné que S.M le Roi Mohammed VI a décidé, en sa qualité de président du Comité Al Qods, d'envoyer des aides humanitaires et médicales aux Palestiniens, ajoutant que le soutien matériel et moral du Royaume ne s'est jamais démenti.

Selon Chokrane Amam, le peuple palestinien sait pertinemment que le Maroc assume une grande partie de ce soutien et que certains pays arabes riches n'y adhèrent pas, car Al Qods Acharif fait partie de l'agenda Royal et de l'engagement personnel de S.M le Roi et des Marocains envers la cause palestinienne, précisant que le Maroc demeure profondément solidaire avec les Palestiniens et ne cesse d'entreprendre des initiatives pour traduire cette solidarité active dans les faits.

Il a ajouté que la tâche primordiale consiste actuellement à sauver l'idée de paix et à faire face au racisme sioniste, soulignant que la résistance palestinienne va se poursuivre en vue de changer les rapports de forces et créer de meilleures conditions de négociation fondées sur la liberté et l'édification d'un Etat national indépendant avec Al Qods comme capitale. Chokrane Amam a conclu son intervention par un appel aux Etats membres du Comité Al-Qods de couper l'herbe sous les pieds de certaines puissances régionales qui instrumentalisent cette cause pour servir leurs propres intérêts et non pas les droits des Palestiniens.

Unanimité des groupes parlementaires à la Chambre des représentants

Les représentants des groupes et groupement parlementaires à la Chambre des représentants ont réaffirmé, lundi, leur solidarité constante avec le peuple palestinien pour la défense de ses droits légitimes. Après avoir souligné la centralité de la cause palestinienne qui revêt une importance capitale pour l'ensemble des Marocains, les représentants des groupes et groupement parlementaires ont hautement salué, au début de la séance hebdomadaire des questions orales, l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, relative à l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Ils ont réitéré leur solidarité sincère et fraternelle avec les Palestiniens dans leur lutte et leur résistance héroïque pour la défense de leurs droits légitimes reconnus par les lois et chartes internationales, tout en condamnant les agressions israéliennes perpétrées notamment dans la Mosquée Al Aqsa, et l'interdiction aux fidèles d'y accéder et aux Maqdissis d'accomplir leurs rites dans la paix et la sécurité.

Après avoir salué l'initiative Royale concernant l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence au profit des Palestiniens, ainsi que toutes les initiatives entreprises par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ils ont rappelé que la cause palestinienne et Al-Qods Acharif sont toujours placés au cœur des intérêts et des préoccupations de la société marocaine, qui a fait part de sa tristesse et sa colère depuis le début des agressions israéliennes contre des civils sans défense, relevant que ces violences ont remis la cause palestinienne au-devant de la scène et démontré une fois encore, à travers la solidarité arabe et islamique, que cette question demeure centrale et fondamentale pour les peuples arabo-musulmans. Ils ont estimé que les positions du Maroc vont au-delà des discours, puisqu'elles sont reconnues à l'échelle internationale et traduites par des réalisations sur le terrain et dénoncé l'escalade actuelle et le mutisme de la communauté internationale face aux agressions israéliennes, appelant la communauté des nations à assumer pleinement ses responsabilités pour arrêter ces hostilités