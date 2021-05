Sénégal: Diourbel - Lutte contre les inondations - Les autorités administratives et locales à pied d'œuvre pour juguler le mal

Un Comité régional de développement (CRD) consacré aux inondations s'est tenu hier, mardi 18 mai dans les locaux de la gouvernance de Diourbel. L'objectif est de préparer l'hivernage 2021-2022 en vue de prendre toutes dispositions nécessaires pour juguler les inondations qui pourraient impacter assez fortement les populations de la région de Diourbel.

La situation des inondations était très préoccupante l'année dernière dans La région de Diourbel. C'est la raison pour laquelle, la question des inondations a fait l'objet d'un comité régional de développement (CRD). Il s'agit de préparer toutes les situations de catastrophes qui peuvent subvenir durant le prochain hivernage.

Pour Gorgui Mbaye, Gouverneur de la région de Diourbel, les inondations de l'année dernière ont été gérées avec les moyens du bord et avec l'appui de l'Etat. «Nous osons espérer que toutes les mesures prises au cours de la rencontre seront appliquées pour qu'en cas de survenance, on puisse juguler les inondations qui pourraient impacter assez fortement les populations des trois départements de la région. Il s'agit des communes urbaines de Bambey, de Diourbel, de Touba et dans la moindre mesure la commune de Mbacké dont les impacts sont plus ressentis», a-t-il lancé.

Et d'ajouter «nous envisageons le proche avenir avec confiance puisque l'entreprise Delta engagé par l'ONAS fera l'essentiel du curage des caniveaux au niveau de la région et le reste sera complété par les maires des communes avec l'appui de la Direction de la gestion et de la prévention des inondations du ministère de l'eau et de l'assainissement. L'un dans l'autre nous sommes dans un branlebas de combat à la riposte pour juguler pour faire face à la problématique des inondations».

Et il poursuit : «l'ONAS a réalisé des ouvrages dans la région mais aussi la mise à disposition de moto pompes de grande dimension. Des électro pompes seront mises à profit pour abonder tout ce qui a été fait en matière de réalisation d'ouvrages fixes. C'est le dispositif mobile qui viendra compléter le reste avec le curage des caniveaux et la batterie de véhicules hydro-cureurs. Nous osons espérer que nous aurons du répondant pour faire face à ce fléau».

Le Chef du service régional de l'ONAS de Diourbel Moussa Gaye a abondé dans le même sillage. «Nous allons cette année faire dans le sens de soutenir les municipalités pour leur faire une partie du curage des caniveaux. Au niveau de Bambey, l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) va renforcer son dispositif par l'entretien des stations de pompage et des équipements de pompage des eaux de pluies. Au niveau de Diourbel, nous avons deux nouvelles stations de pompage. Ce qui va s'ajouter à celles-ci, c'est un dispositif de pompage qui sera fixé sur le bassin de Ndare Bou Ndaw de Touba parce que ce bassin commençait à déborder chaque année». Et il poursuit «en ce qui concerne Mbacké, là, les eaux inondées sont les zones où on n'a pas de réseaux. Nous allons procéder au curage des caniveaux là où il y a le réseau.

Au niveau de Touba, nous avons deux nouveaux ouvrages. Il s'agit de la station de Ndamatou, le croissement Guedé qui va prendre en compte le point bas du croissement Guedé et le point Diakaye Ndiareme. En plus de ceci, on va procéder à l'entretien de ces ouvrages que sont les stations de Keur Niang, Marché Ocass et Touba Mosquée». Et de conclure que «la quasi-totalité des eaux qui sont arrivées dans les ouvrages de l'ONAS ont été évacuées».