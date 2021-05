Sénégal: Cheikh Oumar Ba, Directeur Executif d'Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) - «C'est incompréhensible que quelqu'un puisse avoir sur 50 ans des terres à gérer»

Conflits fonciers au Sénégal

«Cela va dans le bon sens d'encadrement. Quand on doit encadrer des choses, on sait que les maires sont élus pour cinq (5) ans, il y a des risques aujourd'hui. D'autant plus qu'on a vu certains maires, bien qu'ils soient élus pour cinq ans, qui ont attribué des terres extrêmement importantes avec des superficies très importantes ; et cela, au détriment de la communauté, de la sécurité même et de la paix sociale. Donc, la question que ça pose est donc comment aujourd'hui encadrer ces transactions ? En outre, le fait d'avoir suffisamment encadrer en termes d'attribution pour que le maire ne soit pas en mesure, même si le contrôle une fois la Commission domaniale présidée par le maire attribué, il faut que ça soit validé par le sous-préfet.

Et aujourd'hui, il y a eu une réglementation pour montrer que le sous-préfet, directement ne peut pas dépasser 50 hectares. C'est une très bonne chose dans la mesure où le sous-préfet ne peut pas dépasser cela, où ça permet effectivement d'encadrer l'attribution de certaines superficies. En seconde lieu, nous avions dit cela dans le cadre de la réforme foncière, qu'il faut qu'on encadre non seulement les superficies mais aussi la durée parce que c'est incompréhensible que quelqu'un puisse avoir sur 50 ans des terres à gérer. Il faudrait, avec les populations, qu'on s'assure de façon régulière qu'on peut avoir des mécanismes de suivi et de contrôle pour que la gestion foncière soit une gestion responsable. Raison, pour laquelle nous avons adoptés les principes qui sont reconnues au niveau mondial, comme les Directives volontaires, pour qu'on puisse vraiment les respecter. Voire, on a besoin d'investissement, de respecter la sécurisation foncière au niveau des communautés et les deux vont ensemble.

«IL FAUT D'ABORD FINALISER LA REFORME FONCIERE PARCE QUE... »

Il faut d'abord finaliser la réforme foncière parce qu'il y a quelques idées, un projet de politique foncière. Mais il faut aller jusqu'à la finalisation de la réforme. Dans la finalisation de la réforme, il faut mettre à l'intérieur des éléments qui encadrent la gestion foncière. Et que cela ne soit pas seulement l'œuvre de l'Etat ou des collectivités territoriales ; il faut aussi, tout en gérant, qu'on puisse impliquer davantage les populations, les communautés. Car, les communautés ont géré pendant plusieurs siècles les questions foncières, en sachant où s'arrêtent les responsabilités de qui. Et cela est très important en termes de gestion durable et long termes. Enfin, il faut mettre, aujourd'hui, des Commissions domaniales élargies qui permettent aussi d'impliquer les autres populations qui ont également des rôles très importants à jouer dans ce processus».