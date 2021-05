Sénégal: Alé Lo, député-maire de Taïba Ndiaye et président de l'UAEL du pays - «99% de nos délibérations n'atteignent pas des hectares»

Interpellé par rapport à la décision du président de la République portant limitation des pouvoir des maires concernant les délibérations en matière foncière, pour lutter contre les conflits récurrents, Alé Lo, député-maire de la commune de Taïba Ndiaye et président de l'Union des Associations d'Elus Locaux (UAEL) du Sénégal, répond : «Il s'agit maintenant de limiter les pouvoir des maires en ce qui concerne l'octroi des terres. Jusqu'ici, il n'y avait pas de limitation.

Depuis ce décret que le président Macky Sall a pris, jusqu'à 10 hectares, c'est au niveau du sous-préfet et jusqu'à 50 hectares, c'est au niveau du Préfet ; au-delà, c'est au niveau du gouverneur. Donc, c'est plus encadrer pour éviter, comme on a eu à le constater, qu'il y ait des centaines ou des milliers d'hectares attribués sans que le niveau central soit vraiment saisi. Alors, de ce point-là, nous n'avons aucune difficulté dans la mesure où 99% de nos délibérations n'atteignent pas des hectares. Dans ce contexte, le thème de cet atelier, qui consiste à impliquer davantage les acteurs, me parait vraiment important. Parce que nous avons la loi sur le Domaine national, le Code (des collectivités locales, ndlr) qui donne pouvoir de délibération aux communes. Mais, en réalité, nous avons aussi la coutume qui est là, acceptée et bien connue des populations rurales.

Ainsi, il y a donc ce conflit, cette dualité qui existe : la loi sur le Domaine national dans son application et le droit coutumier qui, malheureusement, à 80% est appliquée encore au niveau des zones rurales. Pour ce, il s'agit de concilier ces deux (2) pratiques de manière à éviter le moindre contentieux possible. Et cela passe nécessairement par une large concertation avec les acteurs, les agriculteurs, les opérateurs privés. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces acteurs privés pour aller vers des réformes importantes, dans l'agrobusiness ; mais, cela passe par une certaine concertation, des modifications des textes. Les recommandations qui vont sortir de l'atelier du Forum national sur la gouvernance foncière devront nous permettre d'avoir des éléments de solutions».