Sénégal: Présidence de la féderation sénégalaise de football - Kaffrine acte le consensus

La réunion des 14 présidents de Ligues qui s'est tenue à Kaffrine le 16 mai dernier vient de dévoiler ses secrets. Il confirme le consensus que prônent certains acteurs et pas de moindres, par lesquels, Abdoulaye Saydou Sow, Mbaye Diouf Dia; louis Lamotte, etc.

D'ailleurs on s'acheminerait vers une «mise en place d'une commission nationale chargée de travailler sur les réformes statutaires nécessaires, en vue d'un consensus national de tous les acteurs du football pour des élections paisibles, saines, et dans la stabilité sociale» pour la préparation de l'AG de la Fédération sénégalaise de football, renseigne un document qui nous est parvenu hier, mardi 18 mai. Il s'agit de «Me Papa Sidy Lo de Thiès, M. Kosso Diane de Kaolack, M. Mam Adama Ndour de Fatick, M. Abdoulaye Fall de Diourbel, et M. Samba Top de Louga».

Mieux, «un mémorandum national comportant toutes les préoccupations de tous les acteurs de toutes les régions, sera présentée à l'AGO du 30 mai 2021. Monsieur Yaya Baldé de Kolda, Maître Papa Sidy Lo de Thiès et Monsieur Mamadou Ndiaye de Matam, se chargeront de l'élaboration».

Pour les compétitions nationales, le démarrage du tournoi des sélections régionales U15 est fixé les 12 et 13 juin 2021. Quant au tournoi des sélections régionales U20, il aura lieu les 5 et 6 juin 2021. « La ligue de Thiès présentera deux (2) équipes : Thiès 1 est dans la poule A en compagnie de Dakar 2, Saint-Louis, Louga, Matam, Diourbel, Fatick et Kaolack tandis Thiès 2 partage la poule B avec Dakar, Kaffrine, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor», informe le document.

En effet, le championnat national des U17 va se jouer les 29 et 30 mai prochains. «Les clubs de Thiès engagés composent la Zone B : Diambars FC, Mbour PC, Stade Mbour, CNEPS Excellence, Amitié FC, Thiès FC, Keur Madior, Cayor FOOT, ASC Wallydaan, US Thièssoise, Université Club, Océan FC, DSFA. Ces matchs seront alternés en semaine entre le mercredi (U17 National) et le week-end (U17 Régional)», renseigne toujours la ligue régionale de Thiès.

En ce qui concerne la coupe nationale sénior, les préliminaires sont prévues du 19 au 31 mai prochains et le tirage axe Thiès-Fatick est déjà effectué. Pour le Tour 1 : «M1 : Saly SC vs Vq Gossas vs AJ Sokone, M2 : Damels Tivavouane vs Gouneye Ngaye, M3 : Montrolland vs Warang FC, M4 : Olympique Somone vs Mama Nguedj».

Pour le Tour 2, «M5 : Vq M 2 vs Vq M3, M6 : Vq M 1 vs Vq M4». Les tirages au sort des 32ème de finale se feront le 2 juin prochain. A propos du tournoi d'accession en N2, son démarrage est fixé au 15 juillet 2021 et 8 équipes vont accéder au lieu de 4.