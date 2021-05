Sénégal: Kaolack - Incendie au marché central - Plusieurs centaines de millions périssent sous les flammes

Le marché central de Kaolack a renoué avec les flammes. Un incendie d'une rare violence s'est déclaré dans la nuit du lundi à hier, mardi 18 mai faisant plusieurs pertes en denrées et autres marchandises cosmétiques.

L'incendie s'est déclaré sur un immeuble R+1 endommageant ainsi cinq (5) et un magasin. Même si présentement les enquêtes n'ont encore rien révélé de précis, les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de millions de francs.

La brigade des Sapeurs pompiers alertée quelques minutes après le déclenchement du feu a mis six (6) heures d'horloge pour atténuer la propagation des flammes sur les autres compartiments voisins du site de départ. Les causes de cette catastrophe pour l'instant ne sont pas connues alors que du côté des limiers les enquêtes sont ouvertes et se poursuivent. Certes, c'est un coup dur pour les occupants de ces «souks», mais aussi d'énormes interrogations et un débat mitigé du côté des populations, surtout les riverains du marché dont la sécurité est relativement menacée.

Pour certains «il n'est plus acceptable de continuer à vivre ces scènes horribles qui nous mettent en danger en tant que riverains du marché. Et à chaque fois qu'un feu se déclare, les origines sont imputées à la Senelec ou aux court-circuit provenant des branchements clandestins». Mais cette fois-ci, quoi qui adviendra, l'immeuble où les flammes ont pris départ a répondu à toutes les normes de sécurité. Ces populations se disent d'autant plus inquiétées par le fait que ces multiples cas d'incendie se déclarent la nuit, mais jamais la journée. Ce qui laisse présager beaucoup de doute quant à leurs provenances ou les personnes qui les provoquent.

En réalité poursuivent ces témoins-critiques, les courts-circuits laissent rarement apparaître des flammes, car comme elles les vivent incessamment, ces interruptions de conduite électrique font souvent sauter leurs disjoncteurs ou leur poteau d'alimentation si l'intensité du court-circuit devient plus forte.

En tout état de cause, les riverains du marché central de Kaolack exigent l'ouverture d'une enquête plus sérieuse dans cette affaire, et de la fréquence des incendies dans les marchés du pays en général et somment les dirigeants à déployer leurs propres agents pour la sécurisation de ces centres de commerce.