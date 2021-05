Maroc: Fahs-Anjra - L'INDH accorde un intérêt particulier au secteur de l'enseignement

Tanger — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans sa troisième phase, accorde un intérêt particulier à l'amélioration du secteur de l'éducation et de l'enseignement au niveau de la province de Fahs-Anjra.

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) à la province de Fahs-Anjra a ainsi mis en avant les acquis réalisés dans ce sens, lors d'une journée de communication organisée à l'occasion de la célébration du 16è anniversaire de l'INDH, sous le thème "Covid-19 et Éducation: Bilan et perspectives pour préserver les acquis".

Cette rencontre a été l'occasion de présenter le bilan de l'INDH au niveau de la province entre 2019 et 2020, les acquis et réalisations dans le domaine de l'enseignement et les mesures prises pour réduire les effets de la pandémie de la Covid-19, en plus de discuter les défis et de proposer des solutions alternatives pour préserver les acquis de la province dans ce domaine.

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, a évoqué l'impact de la pandémie sur le secteur de l'enseignement, passant en revue certains indicateurs relatifs au secteur, basés sur des études et des rapports émis par des instances nationales et internationales.

Depuis le lancement en 2019 de la phase III de l'INDH, jusqu'à l'année 2020, 82 projets ont été réalisés dans le cadre des quatre programmes de cette phase, avec une enveloppe budgétaire d'environ 85 millions de dirhams (MDH), a fait savoir le gouverneur.

Dans un exposé donné à cette occasion, les projets programmés dans le cadre du programme "'Impulsion du capital humain des générations montantes", notamment en termes d'appui à l'enseignement et d'accompagnement de l'individu depuis la petite enfance, ont été présentés, notant que le CPDH, inspiré des Hautes orientations royales, accorde une importance particulière à la réalisation des objectifs de développement durable, à l'amélioration des indicateurs de l'enseignement et de l'apprentissage dans la province, et à la contribution à la lutte contre la déperdition scolaire.

Au niveau de l'enseignement préscolaire, 172 unités ont été réhabilitées, équipées et gérées durant les années 2019 et 2020, au profit de 2.332 enfants et mobilisant 173 éducatrices, avec une enveloppe budgétaire d'environ 51 MDH, à laquelle l'INDH a contribué à hauteur d'environ 16 MDH.

S'agissant de l'axe de l'épanouissement et la réussite scolaire, le CPDH a poursuivi le renforcement des acquis réalisés dans le cadre des projets de "dar talib" et "dar taliba" au sein de la province, à travers l'appui des associations chargées de leur gestion, et ce afin de garantir la continuité des services.

L'INDH a également contribué au renforcement de la flotte de transport scolaire, compte tenu de son importance dans la réduction du taux de déperdition scolaire. Environ 5.000 élèves ont bénéficié de ce service, tandis que 420.000 dirhams ont été alloués au financement de deux projets visant à améliorer l'épanouissement et la réussite scolaire en période de pandémie au profit d'environ 1.200 élèves.

Par ailleurs, l'INDH a oeuvré pour l'amélioration de la santé scolaire, afin d'accroître le niveau d'apprentissage dans les établissements éducatifs de la province. Ainsi, 25 appareils auditifs médicaux ont été acquis au profit des élèves, en plus de l'Initiative royale "Un million de cartables" au titre de l'année scolaire 2020-2021, dont ont bénéficié plus de 16.000 élèves.