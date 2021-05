Maroc: M'diq-Fnideq - 62 projets INDH programmés pour plus de 93 MDH durant la période 2019-2020

M'diq — Un total de 62 projets avec une enveloppe budgétaire de 93,8 millions de dirhams (MDH), dont plus de 48,3 MDH comme contribution de l'Initiative nationale pour le développement humain (IDNH), ont été approuvés, durant la période 2019-2020, au niveau de la préfecture de M'diq-Fnideq.

Ce bilan a été annoncé lors d'une rencontre de communication organisée, mardi à M'diq, par la préfecture de M'diq-Fnideq, à l'occasion de la célébration du 16è anniversaire de l'INDH, sous le thème "Covid-19 et Éducation: Bilan et perspectives pour préserver les acquis".

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq, Yassin Jari, a souligné que les projets de l'INDH au niveau de la préfecture ambitionnent de généraliser l'accès à l'enseignement préscolaire, notamment en milieu rural, qui accuse un déficit en infrastructures, notant que l'Initiative a créé 11 classes préscolaires au titre des exercices 2019 et 2020, dont 8 ont commencé à accueillir des enfants depuis mi-2019, et bénéficient actuellement à plus de 144 enfants, dont 45% sont des filles.

M. Jari a relevé que l'INDH, dans le cadre des efforts visant à généraliser l'accès à l'enseignement préscolaire pour les enfants âgés de 4 et 5 ans au niveau de la préfecture, a adopté, en partenariat avec la direction provinciale de l'Education nationale, les collectivités territoriales et la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire, un programme provincial intégré de soutien au fonctionnement de 52 unités préscolaires sur le territoire de la préfecture, dotées de 97 classes, durant la période 2019-2021, avec une enveloppe budgétaire de plus de 10,6 MDH.

Le nombre d'enfants inscrits, au titre de l'année 2020, dans les unités préscolaires opérationnelles au niveau de la préfecture a atteint 1.183, dont 47% sont des filles.

Concernant l'Initiative royale "Un million de cartables", le gouverneur a affirmé que plus de 125.000 élèves de l'enseignement primaire et du cycle collégial en ont bénéficié, entre 2016 et 2020.

M. Jari a, par ailleurs, assuré que l'INDH aspire, au niveau de la préfecture de M'diq-Fnideq, à renforcer ses interventions dans le domaine de l'enseignement dans un proche avenir, à travers l'adoption d'opérations exemplaires, visant à améliorer l'excellence scolaire des élèves, réduire le décrochage scolaire et à améliorer les conditions de scolarisation, et ce en partenariat avec un certain nombre d'acteurs au niveau provincial.

Cette journée de communication a été ponctuée par la présentation d'exposés et d'interventions, qui ont mis l'accent sur les efforts consentis dans le cadre des programmes de l'INDH, en particulier ceux liés à l'enseignement, durant la période 2019-2020.

Parmi ces exposés figurent ceux présentés par la direction provinciale de l'éducation nationale sous le thème "Covid-19 et Éducation: Bilan et perspectives pour préserver les acquis", et la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire sur "L'impact de la pandémie du coronavirus sur l'enseignement préscolaire dans la préfecture de M'diq-Fnideq".

Cette rencontre a été conclue par une visite de terrain à deux unités d'enseignement préscolaire situées aux douars Afrassou et Harraka, dans la commune Alleyine, ainsi qu'à la plateforme des jeunes de Fnideq.