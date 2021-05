Algérie: De nouvelles spécialités proposées dans le domaine des technologies modernes

Alger — Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Startups, Walid Yassine, a fait état, mardi à Alger, de la proposition de nouvelles spécialités dans le domaine des technologies modernes, à l'image des langages de programmation au niveau, à enseigner dans les instituts et centres de Formation et d'Enseignement professionnels pour développer et orienter les capacités des jeunes vers l'innovation.

L'introduction de telles spécialités au niveau des centres et des instituts de Formation est à même de permettre la création de nouveaux métiers comme "web développer et programmeur", a-t-il déclaré à la presse à l'occasion de la clôture de la première édition du Salon national d'innovation dans la Formation et l'Enseignement professionnels.

Premier du genre, le Salon national d'innovation dans la Formation et l'Enseignement professionnels a dévoilé un nouveau visage de la Formation professionnelle dans notre pays en mettant en lumière les capacités des jeunes à maitriser les nouvelles technologies et à créer des projets à valeur ajoutée dans les différents secteurs.

"Nous encourageons ce genre de projets innovants et œuvrons de concert avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels à la valorisation de ces réalisations en vue de les ériger en start-up à l'avenir", a-t-il déclaré en conclusion.