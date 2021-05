Algérie: Près de 60 projets innovants en cours d'examen et de financement par l'ASF

Alger — Une soixantaine de projets innovants sont en cours d'examen et de financement par l'Algeria Startup Fund (ASF) qui a commencé en janvier dernier à s'acquitter efficacement de ses missions, a indiqué mardi à Alger M. Ahmed Haftari, Directeur général de ce fonds.

Dans une déclaration à l'APS en marge de la clôture de la première édition du Salon national d'innovation pour la formation et l'enseignement professionnels, M. Haftari a précisé que la valeur du financement accordé par le Fonds aux entreprises portant le label "Startup" et "projet innovant" oscillait entre 2 et 20 millions de DA.

Dans ce sillage, il a appelé les startup labélisées à se rendre au fonds pour obtenir de financements et bénéficier d'un appui technique efficace leur permettant de concrétiser leurs projets sur le terrain, soulignant à ce propos que le fonds s'employait à la mise en œuvre effective de l'économie de la connaissance, en recourant aux jeunes compétences pour la création d'une valeur ajoutée à même de contribuer à la relance de l'économie nationale.

Et de souligner que ce financement est non conventionnel qui est assuré de manière simple et fluide, avec une transparence totale, "loin de la bureaucratie", ajoutant qu'il (financement) ne sera pas sous forme de crédits bancaires ni de subventions, mais, plutôt, par l'entrée du fonds dans le capital de la startup pour une durée déterminée, afin de développer ses capacités techniques et d'assurer l'aboutissement de son projet à 100%.

Ce partenariat entre le fonds et les startup, poursuit-il, est une "opportunité d'investissement", car ces startup bénéficieront de tous les mécanismes et les moyens dont dispose le fonds, en l'occurrence les experts, le réseau de spécialistes et d'autres moyens leur permettant de développer leurs capacités.

Dans une optique de garantir la concrétisation effective des projets financés à valeur ajoutée dans divers secteurs, notamment industriels, l'ASF assure un suivi permanent et précis de ces projets financés et effectue des visites de terrain au niveau de ces startup pour assurer la réussite de ces projets.