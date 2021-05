Burkina Faso: Accès à la justice - Le Tribunal de grande instance Ouaga II opérationnel

Le Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga II a été créé par la loi N°014-2014/AN du 08 mai 2014. Son ressort territorial couvre les arrondissements 6, 7, 10, 11 et 12 de la commune urbaine de Ouagadougou et s'étend jusqu'aux communes rurales de Saaba, Koubri, Komsilga et de la province du Bazèga.

Ce joyau constitue la 26ème réalisation dans des chefs-lieux de province et le deuxième le plus important dans la ville de Ouagadougou. Sa création vient donc renforcer l'offre en matière de justice, a affirmé la ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Cette infrastructure va, non seulement, considérablement réduire les distances pour les justiciables, mais aussi, et surtout désengorger l'actuel TGI Ouaga I qui regroupait douze arrondissements, cinq communes rurales, la province du Bazèga et celle de Ganzourgou dit-elle.

Le TGI Ouaga II est bâti sur une superficie d'un hectare huit cents (1ha 800) et sa réalisation a coûté la somme globale de 3 080 000 000 F CFA. Il est composé de 65 bureaux pour le personnel, de 3 salles d'audience, d'une salle de réunion, d'une salle d'archives, d'une salle de scellés, d'une salle d'État civil, de 2 salles d'attente, de 3 salles serveurs et de 4 magasins.

Selon le Président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Jean Mazobé Condé, « une justice de qualité est une justice accessible ». La construction du Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga II s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sectorielle « Justice-Droits humains » et cette politique vise à rendre la justice burkinabè plus performante, plus accessible et plus protectrice des droits et des libertés des populations.

Le Pole spécialisé de lutte contre le terrorisme est logé dans ce tribunal, ce qui donne un aperçu de l'importance d'une telle juridiction dans notre système judiciaire. La ministre en charge de la justice, Victoria Kibora, a salué le soutien et l'accompagnement du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, dont bénéficie son département dans la création des nouvelles juridictions. Elle a exhorté ses collaborateurs affectés dans ce nouveau tribunal à l'entretenir et à en prendre grandement soin et dire le droit sans complaisance.

Le dernier acte de cette cérémonie a été l'audience solennelle consacrée exclusivement à l'installation du président du Tribunal de grande instance Ouaga II, Sébastien Rapademnaba et le Procureur du Faso près le TGI, Emile Zerbo. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina Faso, Maitre Paulin Salambéré leur a souhaité, au nom de ces pairs, un bon vent dans leurs nouvelles fonctions et a réitéré la disponibilité du Barreau à les accompagner dans l'exercice de leur travail.