Ile Maurice: Motion autour de l'assassinat de Fakhoo - L'ASP Ghoorah absent, les débats renvoyés

Il a brillé par son absence devant la Bail and Remand Court mardi le 18 mai. La présence de l'Assistant Superintendant of Police (ASP) Ghoorah de la Major Crime Investigation Team (MCIT) était requise dans deux affaires portant sur la motion de Mursalaat Sadulla et Saif Sadullah qui réclament la libération conditionnelle.

Ce témoin qui est l'enquêteur principal dans l'enquête initiée sur la fusillade mortelle de Manan Fakhoo survenue le 20 janvier à Beau-Bassin, devrait être en effet soumis à un interrogatoire et un contre-interrogatoire menés par les avocats du Parquet et de la défense sur la raison pour laquelle la police a objecté à leur remise en liberté.

Du coup, la motion de Mursalaat Sadulla qui est défendu par Me Nadeem Hyderkhan sera débattue le 24 juin et celle de Saif Sadullah qui est représenté par Mes Rama Valayden, Arshaad Inder et Shahzaad Mungroo, le 1e juillet.

Pour rappel, ils sont dix suspects à être placés en état d'arrestation à la suite de l'assassinat de l'habitant de Beau-Bassin et la police soupçonne qu'un plan calculé a été mené entre eux avant cet assassinat. Et une accusation de 'conspiracy' pèse sur Mursalaat Sadulla et Saif Sadullah.