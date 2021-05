Ile Maurice: Rs 300 000 d'articles emportés sur un chantier de construction

Une patrouille de policiers de Plaine des Papayes a intercepté une voiture de la marque Nissan de couleur blanche qui était en stationnement le long de l'autoroute de Vale à proximité de la station-service d'Indian Oil aux petites heures de mardi matin.

Auparavant, le directeur d'une compagnie devait rapporter un cas de vol sur un chantier de construction où des articles d'une valeur de Rs 300 000 avaient été emportés. Les portes et fenêtres d'un entrepôt avaient été forcées. Une battue organisée peu après a permis de retrouver que certains articles d'une valeur de Rs 70 000.

C'est aux alentours de 00 heures 15 mardi matin que ces policiers de Plaine des Papayes ont intercepté voiture avec ces trois occupants aux allures louches à son bord. Cette piste les ont aidé à élucider un cas de vol sur un chantier de construction. Avaient été volés cinq lavabos de salle de bain, dix portes en aluminium, cinq cadres pour portes d'aluminium, six vases de toilette, six robinets mélangeurs, des accessoires de plomberie et d'électrique, trois boites de carrelages, un tabouret bar, deux supports de lavabo de salle de bain. Aussi, un sac rempli d'accessoires, d'éclairage de toilette et un jeu de lumière.

C'est après avoir arrêté ces trois suspects, deux habitants de Ste-Croix âgés de 37 et 39 ans respectivement et un habitant de Cité La Cure, 40 ans, fiché à la police comme un récidiviste notoire que ces policiers devaient inspecter plusieurs chantiers de la localité et devaient ainsi constater qu'un vol avec effraction avait été commis sur l'un de ces lieux. Le propriétaire de ce chantier a été immédiatement alerté et il est venu sur place pour faire un inventaire avant de donner une déposition.

Une battue a été organisée dans le bois où la voiture a été interceptée. Cet exercice a permis de récupérer des articles volés d'un montant de Rs 70 000. Les trois suspects et les pièces à conviction saisies ont été confiés aux enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Piton.