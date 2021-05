Ile Maurice: Deux jeunes violents embarqués à la Rue La Corderie

Les constables Thakoor et Bundhoa lors de leur patrouille le mardi 18 mai à 16h00 ont interpellé deux jeunes de 21 ans de Beau-Bassin se trouvant dans un véhicule en stationnement à la Rue la Corderie.

L'un deux avait une cigarette à la main et fumait. Le constable Bundhoa a arrêté son véhicule pour l'informer qu'il n'avait pas le droit de fumer dans la voiture et que cela constituait un délit. Sur quoi, l'individu répliqua « Mo dans loto moi pena contravention sa ».

Le constable Thakoor descendit de son van pour demander aux jeunes de présenter leurs cartes d'identité. Celui qui a été interpellé a proféré des menaces au policier « Mon get to figire bien la et mo pou zoine toi to a conner. »

Au même moment, le conducteur de la voiture ajouta « Mo p tire to photo la ».

Ne se doutant pas de l'intention des deux jeunes, les policiers les ont embarqués dans le van de la police pour une enquête mais ces derniers ont eu du mal à les conduire car ils étaient violents.

Celui qui fumait répond d'une charge provisoire de « Rogue and Vagabond » et l'autre d'une charge « Obstructing police while in course of his duty » car il a empêché le policier Thakoor d'emmener son ami au poste de police.