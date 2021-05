Gabon: OYEM - Des résultats satisfaisants au Lycée Richard Nguema Bekale

La direction du Lycée Richard Nguema Bekale d'Oyem, l'un des plus importants du septentrion de par son effectif qui avoisine les 3180 élèves, vient de dévoiler, les listes des admis déclarés aux examens blancs (BEPC et BAC) . Examens qui se sont déroulés en son sein dans le mois en cours.

"Un sentiment de satisfaction" peut soupirer le Proviseur Emmanuel Ndama Minko, d'autant les résultats dépassent, les 50% en tout et partout. A l'allure où vont les choses, administration et le corps enseignant visent plus de 80%) a souligné très ravi, le premier patron de cet établissement d'utilité publique.

D'une manière générale, depuis sa prise de fonction à ce poste, le proviseur a su impulser une nouvelle dynamique en concert avec le personnel enseignant, témoigne un enseignant. Et ce, dans le sens de faire du Lycée, un pôle d'Excellence en cette année scolaire 2020-2021.

Il est indiqué dans son plan d'action que "la discipline et des bons résultats font partie de son cheval de bataille. Sur ce premier test y relatif à préparer les candidats au BEPC et au BAC dans les bonnes conditions ; les résultats sont palpables. Au BEPC, le taux de réussite est 65,08% et au BAC selon les séries ; D : 61%, C : 71,13%, B : 59,65%, A2 : 75% et A1 : 53,80%. .

Au lycée Richard NGUEMA BEKALE" il y a comme un nouveau vent qui souffle, celui du changement opéré depuis la rentrée scolaire"a confessé une parente d'élève qui a gardé l'anonymat.