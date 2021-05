Gabon: Le shoot, un domaine du photojournalisme négligé !

L'avènement du shoot aujourd'hui fait que tout le monde détient soit un téléphone Android pour des selfies, ou mieux encore, un appareil photo professionnel. Seulement, l'avoir et prendre des images ne signifie pas déjà faire de l'utilisateur un photographe. Alors que certains s'adonnent au plaisir de l'image, d'autres amateurs de l'image font du shoot une fonction de subsistance, d'autres encore, pensent en faire une fonction professionnelle de ce siècle.

C'est le cas de Trudy Carène Ikada, la vingtaine révolue, qui tomba amoureuse de la photographie en 2009 lors d'une émission télévisée parlant du brassage de l'image de l'homme et de la nature, une forme de mariage dans l'image entre tradition et modernité.

Au fond, on voit le photojournalisme comme quelque chose qui est presque inexistante chez nous. Cette universitaire originaire de la Ngounié, va nous faire savoir : « je rêvais déjà dès cet instant être une photo-journaliste, faire de la communication. J'aime prendre mon appareil photo, photographier la nature, les humains, les animaux, la beauté du monde, notre réalité et en raconter l'histoire. Et grâce à un ami qui disposait déjà d'un matériel adéquat, je ressentis un effroyable amour de la nature lorsque je pris pour la première fois un appareil photo au studio One People à Mbigou en 2014. Seulement dans notre pays, le nombre de pigistes où est tellement réduit que je crois que le ministère de la Culture et des Arts devrait y jeter coup d'œil afin de promouvoir ce nouvel art du siècle actuel ».

Sûrement, l'esprit créatif et la prise d'initiative de ces jeunes gabonais qui se veulent plonger dans cet art devraient être soutenus par le gouvernement, par le biais d'une coopérative entre le ministère de la Culture et des Arts, de la communication et de l'Economie numérique.

« Je prends des vues panoramiques un peu partout dans différentes provinces du Gabon. Et je pense dans peu si j'ai un soutien de la part des institutions de l'Etat, faire une exposition de ces magnifiques réalités vitales à Mouila », rajoute-t-elle plein d'émotion !!