Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de plus de 206 millions FCFA de des transactions

La valeur totale des transactions opérée au terme de la journée de cotation de ce mercredi 19 mai 2021 a enregistré une baisse de 206,267 millions FCFA par rapport à son niveau de la veille.

Ces transactions se sont établies à 253,582 millions FCFA contre 459,849 millions FCFA la veille. Au cours de cette journée de transaction, les investisseurs se sont plus positionnés sur les actions avec une valeur transigée de 196,176 millions là où celle opérée sur les obligations s'est établie à 57,405 millions.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 18,752 milliards FCFA à 4540,147 milliards FCFA contre 4558,899 milliards FCFA la veille. Celle du marché obligataire a, par contre enregistré une hausse de 3,219 milliards FCFA, s'élevant à 6257,618 milliards FCFA contre 6254,399 milliards FCFA précédemment.

Du côté des indices, une baisse est notée. C'est ainsi que l'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a perdu 0,12% à 127,95 points contre 128,11 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) s'est retrouvé avec une baisse de 0,42% à 150,86 points contre 151,49 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les valeurs suivantes : NSIA Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 4.085 FCFA), SITAB (plus 7,33% à 2.270 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 2.215 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 7,11% à 4.070 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,98% à 1.150 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : Compagnie Ivoirienne d'électricité (moins 7,50% à 1.480 FCFA), Oragroup Togo (moins 7,25% à 3.710 FCFA), BOA Bénin (moins 7,17% à 3.690 FCFA), SAPH (moins 4,17% à 2.300 FCFA) et BOA Mali (moins 3,70% à 1.300 FCFA).