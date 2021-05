Togo: Ghislain Awaga face à la responsabilité

Dans un communiqué 10 mai 2021, la direction de Global Trade Corporation a promis à ses investisseurs qu'à partir de 11 mai 2021 ils auront accès à leurs capitaux . Cette promesse non tenue a provoqué des mécontentements chez les clients qui ont décidé d'aller sur les lieux de travail de l'agence.

Après une semaine d'attente sans suite favorable les investisseurs furieux et embarrassés se sont rendus à la direction pour réclamer leurs capitaux que la direction devrait normalement leur rembourser. Arrivée sur les lieux à Attikoumé, les clients furent contraint par la présence des forces de l'ordre et de sécurité qui se sont pointés devant les locaux, apprend on des confrères du journal détective et du site d'information Nouvelle d'Afrique.

« Ce matin nous sommes venus à Global Trade Corporation pour réclamer nos sous. Selon le communiqué nous devions être payé le 11 mai mais depuis, rien ! On nous avait promis ce matin mais à notre surprise quand nous sommes arrivés les locaux étaient fermés et les forces de l'ordre ont été postées devant les locaux. Ce que nous voulons, c'est que Ghislain Awaga nous rembourse notre argent. Nous voulons plus de promesses », a indiqué -en colère- un investisseur rencontré devant les locaux de la société à Attikoumé.

« Personnellement j'ai investi 4 millions de F CFA et c'était même un prêt. Certains de mes amis qui ont investi également à Global Trade Corporation sont en prison parce qu'ils n'arrivent pas à payer ; d'autres sont à l'hôpital à cause du stress (... ) pendant ce temps Ghislain Awaga roule dans sa voiture à plusieurs millions... qu'il vienne nous payer. Nous ne réclamons plus nos bénéfices, juste notre capital contre le stipule le contrat qu'on a signé », a déclaré un client les larmes dans les yeux .