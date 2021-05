Afrique: Journée mondiale de l'Afrique - Une ONG veut dévoiler le top 100 des marques prisées en Ci et Afrique francophone

L'Ong "Brand Africa" veut dévoiler le 25 mai, à l'occasion de la "Journée mondiale de l'Afrique", le top 100 des marques, et entreprises ivoiriennes et africaines, les plus prisées par les Africains eux-mêmes.

Ce classement permettra aux initiateurs d'annoncer au grand public les 100 entreprises et marques locales qui ont conservé, amélioré ou perdu leur statut. Mais aussi, celles qui se sont montrées très utiles pendant la pandémie du Covid-19.

Ces annonces se feront au cours d'une table-ronde prévue au Royal Work Club, au Plateau et les résultats seront publiés en couverture du magazine "African Business" qui sera en vente dans le monde entier au début du mois de juin 2021.

Sont attendus à cet évènement, des leaders d'opinion, des hommes de médias et des décideurs qui se consacrent à la création, à l'investissement et à l'influence des entreprises et des marques en Afrique.

Lancé depuis 2011, le classement "Brand Africa" se veut l'une des enquêtes les plus fiables sur les marques et les entreprises exerçant en Afrique. Il se base sur des études et enquêtes menées dans plus de 25 pays membres de la zone de libre-échange continentale africaine (Zleca). Collectivement, ces pays représentent plus de 75 % de la population et plus de 75 % du Pib de l'Afrique.

Notons que l'Ong "Brand Africa" a pour président fondateur, Thebe Ikalafeng et pour vice-président pour l'Afrique francophone, Kwame Senou, par ailleurs Directeur Général de "Opinion & Public".

La journée mondiale de l'Afrique, faut-il souligner, est le jour de la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA, devenue Union africaine en 2002), le 25 mai 1963. Elle est célébrée en Afrique et dans le reste du monde.