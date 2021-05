Burkina Faso: Recherche scientifique et innovation - Des financements pour 43 porteurs de projets

Le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement (FONRID) a organisé une cérémonie officielle de remise de chèques aux lauréats des appels à projet « 7 », SGCI et maladie infectieuses dont la COVID-19, le 18 mai 2021 à l'Université Joseph KI-ZERBO à Ouagadougou.

Promouvoir le potentiel des chercheurs, des enseignants-chercheurs et innovateurs en matière de Sciences, technologie et innovation (STI) et susciter l'excellence dans la recherche scientifique, est l'une des principales missions que s'est assigné le FONRID. Pour le compte de l'année 2020, le Fonds a délié le cordon de la bourse pour permettre à 43 porteurs de projets d'obtenir les financements.

Ainsi, la cérémonie consacrant la remise de chèque aux porteurs de projet est intervenue, le 18 mai 2021 à Ouagadougou. Estimée à un milliard six cent vingt-trois mille deux cent vingt zéro cinquante un (1 623 220 051) CFA, cette enveloppe va servir au financement de quarante-trois (43) projets dans des domaines variés tels que : la transformation agroalimentaire et industrialisation, l'économie durable et société, les cultures vivrières, les cultures de rente et d'exportation, la recherche et innovation sur la COVID-19... Selon le Directeur général (DG) du FONRID, Dr Hamidou Tamboura, la répartition de cette enveloppe se fera comme suit : COVID-19 et maladies infectieuses, 14 projets avec un montant de 839 580 342 F CFA ; environnement et ressources naturelles, 24 projets avec un montant de 695 933 709 F CFA et enfin, l'innovation agricole et technologique, 5 projets avec un montant de 97 760 000 F CFA.

Les lauréats invités au travail

Pour le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Alkassoum Maïga, les sources de financements proviennent d'une part, de l'Etat et d'autre part, du CRDI afin de permettre au FONRID de lancer ces trois appels à projet courant 2020. « Ainsi, nous avons mis les fonds à la disposition du FONRID afin qu'il organise la compétition entre les chercheurs, ce qui a donné lieu à 3 appels à projets pour sélectionner 43 projets qui vont être financés », a fait savoir le ministre.

Il a saisi l'occasion pour inviter les lauréats à travailler et faire preuve de conscience professionnelle pour que les fruits de leur travail soit bénéfique à l'ensemble du peuple burkinabè et le Pr Maïga d'affirmer que le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont à la fois des domaines de priorité, mais aussi, de souveraineté pour lesquels la mobilisation nationale doit se faire sans faille afin que l'on puisse avoir des résultats.

Quant au DG du FONRID, il a d'abord traduit sa reconnaissance au ministre qui, selon lui, n'a ménagé aucun effort pour que la mobilisation des ressources soit effective. Dr Tamboura a rassuré au premier responsable de l'enseignement supérieur que lui et sa structure s'engagent à faciliter la mise en œuvre des projets ainsi qu'un bon suivi-évaluation dans le respect des dispositions réglementaires. Cependant, il a déploré l'inapplication de la Loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation (LORSI) qui selon lui, va aider à résoudre en grande partie les préoccupations liées à la mobilisation des ressources.

Lutte contre la COVID-19

Madame Cécile Ouattara, sociologue au Centre Muraz de Bobo Dioulasso, lauréate du projet de résilience des personnes âgées face à la maladie de la COVID-19, s'est réjouie pour avoir obtenue le financement. « Notre projet rentre dans le cadre d'appel à projet rapide COVID-19, une innovation communautaire conçue avec les personnes âgées pour les personnes âgées au Burkina Faso », a-t-elle déclaré.

A l'entendre, son projet est une approche participative qui a connu l'implication des personnes âgées depuis son élaboration et va se poursuivre dans l'exécution des activités. Selon le président de l'université Joseph-KI-Zerbo, Pr Rabiou Cissé, par cette activité, c'est le potentiel de nos chercheurs, enseignants-chercheurs et innovateurs en matière de sciences, technologie qui sont mis en exergue et cela est à encourager, car elle permet de stimuler le potentiel des acteurs du domaine.

Les domaines concernés par l'appel à projets lancé en 2020

- La transformation agroalimentaire

et industrialisation ;

- L'Economie durable et sociétés

- Les cultures vivrières, les cultures

de rente et d'exploitation ;

- La production forestière et faunique ;

- Les matériaux locaux ;

- L'environnement et mines

- Les recherches et innovation sur la COVID-19, sous divers angle comme la socio-anthropologie, l'épidémiologie, l'immunologie, la virologie,

la génétique, la biomathématique ;

- La communication permet d'envi-sager la protection des populations

et une meilleure compréhension

de la maladie ;

- Les recherches sur la santé humaine

et en général avec les maladies non infectieuses ou infectieuses autres que la COVID-19

- Les essais cliniques d'innocuité et d'efficacité de remèdes et de produits améliorés