Afrique: Liste des Etalons contre la Côte d'Ivoire et le Maroc - L'opération rajeunissement lancée ?

Pour le sélectionneur Kamou Malo (micro) ces matchs amicaux vont être abordés comme tout autre rencontre amicale sans pression particulière.

Le sélectionneur national, Kamou Malo, a dévoilé le mercredi 19 mai 2021, à Ouagadougou, une liste de 33 Etalons pour les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et le Maroc prévus pour les 5 et 12 juin prochain.

Pour les premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde, zone Afrique, reportées, Kamou Malo a battu le rappel de 33 Etalons pour réviser les gammes dans deux matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire le 5 mai et le Maroc 12 juin. De la liste rendue public le mercredi 19 mai 2021 lors d'une conférence de presse, à Ouagadougou, l'on retient une propension au rajeunissement dans tous les compartiments, conformément au second volet de sa mission, a indiqué le sélectionneur national. « Nous avons saisi l'occasion de rappeler certains jeunes pour voir ce qu'ils peuvent faire pour l'équipe nationale », a précisé Kamou Malo.

Et c'est dans le secteur médian, en chantier, que le mouvement est beaucoup plus notable avec l'arrivée pour la première fois de Gustavo Sangaré (Queville Rouen/France), Dramane Salou (FC Pyunik/Arménie) et Arnaud Sibiri Sanou (Coton Sport de Garoua). Après sa prestation XXL lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN face au Soudan du Sud, le virevoltant milieu de terrain de l'AS Douanes, Ismahila Ouédraogo, reste en bonne place aux côtés de Charles Kaboré, Abdou Razack Traoré ou encore Bertrand Traoré.

En défense, Malo a renouvelé sa confiance à des garçons comme Soumaïla Ouattara du club marocain de Raja, Hermann Nikiéma de SALITAS FC et Ben Aziz Zagré de Guimares au Portugal. Abdoul Fessal Tapsoba (Standard Liège), Hassan Bandé (NK-Istra/Croatie) ou encore l'avant-centre de l'AS SONABEL, Mohamed Lamine Ouattara incarnent cette jeunesse dans le bastion offensif tout comme Yacouba Songné des Young Africans de Tanzanie qui fera également ses premiers pas en sélection.

Les interrogations des journalistes ont porté, entre autres, sur les motivations des choix de certains joueurs et l'absence d'autres. C'est le cas notamment de Gustavo Sangaré, Alain Traoré ou encore le portier du RCK Babayouré Sawadogo. En réponse, le sélectionneur Kamou Malo a assuré ses interlocuteurs qu'il avait des raisons particulières de le faire. S'agissant de Alain Traoré dont les dernières prestations en équipe nationale ont été jugées en-deçà de la moyenne, Kamou Malo a expliqué qu'il a « besoin de ce garçon pour un travail dans les vestiaires ».

Tout en reconnaissant que le gardien des Faucons n'est pas aux meilleures de sa forme, il a justifié sa présence par le fait que celui-ci a été un acteur majeur dans la qualification à la CAN. « En mettant un tel joueur de côté quel message je donne aux autres ? », a-t-il argumenté. Concernant les absences de Ahmed Bélem de l'USM Alger et de Mohamed Ouattara, le coach a indiqué que le premier est blessé et le second qui est resté longtemps sans club, est présentement dans une phase de reprise. Le regroupement est prévu à partir du 25 mai prochain à Ouagadougou.

Voro KORAHIRE

Liste des 33 Etalons convoqués

Hervé Kouakou Koffi (Royal Excel Mouscron/Belgique)

Babayouré Aboubacar Sawadogo (Rail club du Kadiogo/Burkina)

Soufiane Farid Ouédraogo (Union sportive des forces armées/Burkina)

Ben Idriss Traoré (AS SONABEL/Burkina)

Issoufou Dayo

(RS Berkane/Maroc)

Edmond Tapsoba

(Bayer Leverkusen/Allemagne)

Steeve Farid Yago (Caen/France)

Yacouba Coulibaly

(FC Cartagena/Espagne)

Issa Kaboré (Malines/Belgique)

Soumaïla Ouattara

(Raja Casablanca/Maroc)

Hermann Nikiéma

(SALITAS/Burkina)

Patrick Malo

(Hassania Agadir/Maroc)

Zagré Ben Aziz

(Guimares / Portugal)

Charles Kaboré

(Dinamo Moscou/Russie)

Gustavo Sangaré

(Quevilly Rouen/France

Dramane Nikiéma

(Horoya AC/Guinée)

Dramane Salou

(Fc Pyunik/Arménie)

Abdou Razack Traoré

(Giresunspor/Turquie)

Bertrand Isidore Traoré

(Aston Villa/Angleterre)

Ismahila Ouédraogo

(AS Douanes/Burkina)

Saïdou Simporé

( Al Masry / Egypte)

Sanou Sibiri Arnaud

(Coton Sport/Cameroun)

Alain Sibiri Traoré

(RS Berkane/Maroc)

Cyrille Barros Bayala

(AC Ajaccio/France)

Eric Traoré (Pyramid/Egypte)

Zakaria Sanogo

(FC Ararat/Arménie)

Franck Lassina Traoré

(Ajax/Pays-Bas)

Mohamed Konaté

(FC Khimk/Russie)

Mohamed Lamine Ouattara

(AS SONABEL/Burkina)

Abdoul Fessal Tapsoba

(Standard Liège/Belgique)

Hassan Bandé (NK-Istra/Croatie)

Bassirou Compaoré

(Club Africain/Tunisie

Yacouba Songné (YB/Tanzanie)