Cote d'Ivoire: Judo - Priscilla Gneto arrive avec Côte d'Ivoire Sagba Tour

Championne d'Europe et médaillée olympique de judo avec la France, Priscilla Gneto, sera à Abidjan à partir du 22 mai pour lancer son projet Côte d'Ivoire Sagba Tour. Un projet qui vise à susciter l'initiation, l'éducation sportive et sociale ainsi que l'ouverture et la promotion des clubs de judo.

L'ambition de la multiple championne de France est de former des champions d'Afrique, du monde et olympiques et de faire de la Côte d'Ivoire, son pays d'origine, une référence du judo sur le continent.

Un vaste programme de promotion et de détection de jeunes athlètes sera déballé lors d'une conférence de presse par l'athlète et son staff dans les prochains jours.