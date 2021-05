Cote d'Ivoire: Caravane du Wara Tour 5 - Forte mobilisation à San-Pedro et Sassandra

Le top départ du Wara Tour 5 a été donné le 17 mai dans la ville de San-Pedro. Le chanteur couper-décaler Abou Nidal, initiateur de ce concept éducatif de leadership qui vise à célébrer l'école et à promouvoir l'excellence était accompagné des artistes Serges Beynaud, les Garagistes, Mulukuku, Delmas des Mousseurs, Saga La Légende, Matador, Dj Arsenal, Dj Lewis et Ismaël Kolbachi pour la première étape du Wara Tour 5.

Après les civilités d'usage avec Ousmane Coulibaly, Préfet de la région de San-Pédro, Abou Nidal et sa délégation ont mis le cap sur le village de Djironipayo, situé à 7 km de San-Pedro.

Dans cette contrée où la traite des enfants est en vigueur dans les plantations de cacao, ils ont sensibilisé les habitants regroupés sous le préau de la chefferie sur le thème : « Non au travail des enfants dans la cacaoculture ». Et le message a été compris par les villageois. "Merci d'être venu nous apporter des éclaircissements sur les travaux que nos enfants peuvent faire à nos côtés dans nos différentes plantations. Sachez qu'après votre départ, nous allons continuer de véhiculer le message à tous les ressortissants du village", a lancé le chef du village Yougba Gnaoué. Cérémonie de récompense des meilleurs élèves, en présence des autorités administratives, politiques et coutumières, mini concert ont bouclé l'étape de San-Pedro.

A Sassandra, la caravane s'est arrêtée dans le village de Gahoulou situé à 10 km de la ville. Comme à San-Pedro, le message de la lutte contre le travail des enfants est bien passé, accentué par une campagne de sensibilisation en faveur de la vaccination contre la Covid 19. De retour en ville, une cérémonie de récompense des meilleurs élèves, en présence des autorités administratives, politiques et coutumières, un mini concert ont bouclé l'escale de Sassandra.

A cette occasion, le maire Sangaret Zié Léonard, a offert un hectare de terrain à Abou Nidal, pour la réalisation de son projet d'école.

Il a également offert une tonne de ciment pour bâtir la clôture du lycée. « Le Wara Tour se limitait que dans les villes, mais le thème de cette année nous fait vivre de nouvelles expériences dans les villages. Notre arrivée dans les villages était quelque chose d'inédite. Nous avons été bien accueillis.

L'échange avec les habitants était cordial et chaleureuse. Nous avons pu véhiculer le message du non au travail des enfants dans la cacaoculture. Les villageois ont compris les taches qu'un enfant peut ou ne pas faire dans les champs et plantations grâce aux différents livrets que nous avons donnés", a expliqué Abou Nidal, le commissaire général du Wara Tour.