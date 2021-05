Cote d'Ivoire: Création d'emplois - Adama Bictogo, patron d'un holding qui emploie plus d'un millier de personnes

Tous ceux qui possèdent un passeport connaissent Snedaï, la société qui édite ce document précieux de voyage. Eh bien, c'est Monsieur Adama Bictogo qui en est le patron. Cette entreprise emploie directement plus de 1000 jeunes gens et indirectement plusieurs milliers d'autres. Monsieur Adama Bictogo fait partie des personnalités qui méritent d'être encouragées et mises en lumière. Il est un acteur de développement.

Si l'on se félicite du fait que les Anglophones participent au développement de leur pays, il convient d'encourager les Francophones à leur emboîter le pas. Pour se développer, un pays a besoin de la participation de ses propres fils, hommes d'affaires, pour créer des emplois.

Comment comprendre qu'un pays, premier producteur de cacao au monde, ne puisse pas transformer ses matières premières en produits semi- finis ? Il faut donc encourager les Ivoiriens qui sont nantis à investir dans le pays.

En principe, le Président de la République devrait prendre une loi pour protéger tous ces Ivoiriens qui désirent participer au développement de l'économie de leur pays. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont des raisons d'être fiers de ce que la Côte d'Ivoire possède des personnalités de la trempe de Monsieur Adama Bictogo qui investissent dans leur pays.

La Côte d'Ivoire a besoin d'investisseurs pour créer des emplois pour ces milliers de jeunes diplômés qui sortent de l'école.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Adama Bictogo intervient dans le secteur de l'immobilier. Son entreprise génère aussi de nombreux emplois.

Il faut retenir qu'Adama Bictogo, dont le nom résonne dans la tête de certains opposants à cause de sa maxime «libérez les tabourets», est aussi un grand homme d'affaires et un opérateur économique important. On le retrouve également dans le transport lagunaire et le transport urbain et interurbain. Et si ceux qui le critiquent lui emboitaient le pas ?

A défaut, Il faut donc encourager les Ivoiriens à investir, en se sentant en sécurité et protégés.