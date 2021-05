Cote d'Ivoire: Reconstitution du couvert forestier - Lancement d'une opération de planting de 50 millions d'arbres

Les ambitions annuelles du gouvernement en matière de reboisement grandissent au fil des années, de même que l'engouement de l'ensemble de la population. Ainsi, cette année, le ministère des Eaux et Forêts a pour objectif de planter, « avec la contribution de tout le monde », 50 millions d'arbres forestiers d'ici octobre.

L'opération est dénommée "Un jour, 50 millions d'arbres". Elle a été officiellement lancée, le 18 mai, à son cabinet au Plateau, par le ministre Alain-Richard Donwahi. « On dit, certes, "Un jour, 50 millions d'arbres", mais nous savons que cet objectif de planter 50 millions d'arbres ne peut être atteint en jour. En fait, l'opération a déjà démarré et va s'étendre jusqu'au mois d'octobre où nous allons dresser le bilan. Nous sommes confiants que cet objectif sera largement atteint, quand on tient compte de l'engagement croissant des populations, du secteur privé et des partenaires de l'État, mais également quand on se réfère aux éditions passées où nous avons atteint un résultat au-delà de nos prévisions », a expliqué Alain-Richard Donwahi.

En 2019, à la première édition, l'objectif était de planter un million d'arbres. En 2020, c'était cinq millions d'arbres. Des objectifs qui ont été largement atteints, selon le ministre des Eaux et Forêts. Comme à ces éditions, l'opération, cette année, verra la participation décisive de tous les partenaires techniques du ministère, mais également des collectivités, a-t-il assuré.

A l'en croire, les services décentralisés du département ont déjà préparé une grande quantité de pépinières qui serviront au planting. Mais au fur et à mesure, a-t-il précisé, avec l'appui d'entreprises agricoles et agro-industrielles, d'autres quantités de plants seront mises à la disposition de toutes les personnes ou entités qui voudront s'associer à l'opération.

« Nos directions régionales ont déjà préparé des millions de pépinières à planter. Plusieurs entreprises du secteur privé, comme aux éditions passées, ont également promis de mettre à notre disposition des plants pour faciliter l'opération. Il n'y aura aucun souci à ce niveau. Des espaces pour le planting sont aussi disponibles grâce à la contribution des collectivités territoriales. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires à la réussite de l'opération. Nous allons maintenant renforcer la sensibilisation », a assuré le ministre.

Le reboisement constitue, en effet, un des axes majeurs de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée en mai 2018. La Côte d'Ivoire veut reconstituer son couvert forestier fortement dégradé à cause, essentiellement, de l'agriculture extensive. On est, de 16 millions d'ha de forêt dans les années 1960, à 3,5 millions d'ha à ce jour, ce qui correspond à 11% du territoire national.

L'objectif du gouvernement, à travers cette politique forestière, est d'atteindre un couvert forestier de 20% à l'horizon 2030. Ce qui veut dire qu'on doit planter encore trois millions d'ha d'arbres, ce qui correspond à trois milliards d'arbres, en préservant intact le patrimoine actuel.