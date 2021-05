Congo-Brazzaville: TIC - 37 apprenants certifiés professionnels

La cérémonie officielle de remise des certificats aux trente-sept apprenants s'est déroulée, le 17 mai, sous le patronage de la direction départementale de la formation qualifiante, représentée par Clarques Bilampassi.

Trente-sept apprenants du Centre d'application aux métiers d'informatique (CAMI) ont été formés dans dix filières en vue de l'obtention d'un certificat de qualification professionnel. Il s'est agi des filières ci-après : infographie ; développement Web ; Réseau informatique ; secrétaire administratif ; assistant comptable ; assistant des ressources humaines ; assistant commercial ; assistant logistique et transport ; amadeus et HSE (hygiène, sécurité, environnement).

Au cours de cette cérémonie, le coordonnateur du CAMI, Arsène Vembé Moukouma, a fait savoir que son centre a rencontré des personnes formidables, des formateurs qui ont donné aux apprenants des atouts importants pour réussir leur vie professionnelle comme le dit un dicton : « Il n'y a pas de plus noble métier que celui d'enseigner des jeunes esprits ». « Notre leitmotiv est la formation intégrale de l'homme dans les métiers innovants de l'informatique... Les formations du CAMI visent à permettre aux étudiants d'accéder à la formation qualifiante dans une spécialité donnée, d'accéder au monde du travail et aussi d'améliorer leur employabilité et favoriser leur insertion professionnelle », a fait savoir le coordonnateur du CAMI. Arsène Vembé Moukouma a profité de l'occasion pour remercier le formateur et saluer cette initiative louable du ministère en charge de la Formation qualifiante et de l'Emploi pour leur engagement.

Clarques Bilampassi, chef de service statistiques et informatique, représentante du directeur départemental de la Formation qualifiante et de l'Emploi, a félicité les certifiés. « Vous êtes arrivés au centre en tant qu'apprenant et aujourd'hui, vous êtes certifiés. Faites bon usage de ce que vous avez appris ici. »

A l'issue de la remise officielle des attestations et certificats de fin de formation, l'une des récipiendaires a déclaré : « cette journée symbolise un nouveau départ pour nous apprenants finalistes du CAMI. Nous remercions et saluons cette initiative du ministère pour avoir mis à notre disposition les différents programmes de formation qualifiante qui conduisent à l'insertion et à la réinsertion des jeunes congolais dans le milieu professionnel ».

Rappelons que les épreuves d'évaluation de cette formation professionnelle ont été lancées par l'administrateur maire de l'arrondissement 2 Bacongo, Simone Loubienga, qui souhaitait que les jeunes apprennent davantage pour avoir une qualification professionnelle.