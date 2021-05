Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Didier Tenge Te Litho pour la remise de l'ordre dans le secteur

« L'Aménagement du territoire, secteur porteur de développement doit recouvrer sa place dans la gestion des espaces physiques du domaine de l'Etat. Il ne doit souffrir d'aucun frein par rapport aux autres ministères comme cela a été le cas pendant longtemps ». Ces propos sont du ministre provincial chargé de la Décentralisation, Tourisme et Aménagement du territoire de la ville de Kinshasa, Didier Tenge Te Litho, reçu le 19 mai par le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo.

A en croire Didier Tenge Te Litho, il est temps de remettre de l'ordre dans la gestion des espaces physiques du domaine de l'Etat. Aucun ministère qui intervient de manière transversale, allusion faite à l'Urbanisme et Habitat, aux Affaires foncières et aux infrastructures et travaux publics ne peut délivrer un quelconque document ou titre sans l'aval de l'Aménagement du territoire.

« Avec le ministre d'Etat Guy Loando, nous avons parlé du projet d'arrêté interministériel que nous avons au sein de notre gouvernement provincial qui va faire que notre ministère soit considéré comme un service d'assiette et remettre de l'ordre dans la gestion du domaine physique de l'Etat que l'aménagement du territoire gère », a déclaré Didier Tenge Te Litho. Il est important, a-t-il renchéri, de comprendre que tous les autres services viennent après l'Aménagement du territoire que ça soit le ministère de l'Urbanisme et Habitat qui intervient dans sa verticalité, ainsi que ceux des infrastructures et des Affaires foncières. « Vous savez que le conservateur avant de délivrer un titre de propriété doit d'abord se référer à l'Aménagement du territoire, c'est l'Aménagement du territoire qui décide que tel espace doit être affecté à tel usage », a-t-il expliqué. Tout en ajoutant : « Nous voulons remettre de l'ordre dans le secteur et nous avons l'appui du ministre d'Etat de l'Aménagement du territoire. L'Aménagement du territoire est un ministère qui a été longtemps mis de coté et avec l'impulsion et l'énergie de notre ministre, je crois que nous y parviendrons ».

D'autres sujets importants ont été aussi au menu de l'audience que le ministre d'Etat de l'Aménagement du territoire, Guy Loando, a accordé au ministre provincial chargé de la Décentralisation, Tourisme et Aménagement du territoire de la ville de Kinshasa. Il s'agit notamment du schéma d'orientation stratégique de l'agglomération kinoise, la problématique de l'identification de chefs de division, le projet de loi relative à l'Aménagement du territoire en attente d'adoption à l'Assemblée nationale.

Notons que le rétablissement du ministère de l'Aménagement du territoire dans son rôle de primauté dans la gestion des espaces physiques du domaine de l'Etat reste le cheval de bataille du ministre d'Etat, Guy Loando Mboyo qui ne cesse de multiplier des efforts pour que la loi relative à l'Aménagement du territoire termine sa course dans les deux chambres du Parlement avant sa promulgation par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi.