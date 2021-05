Congo-Brazzaville: Basketball - La Ligue de Brazzaville présente son agenda 2021

Huit compétitions sont inscrites dans l'agenda de la Ligue de basketball de Brazzaville dans le seul but d'élever le niveau de ses athlètes après le long chômage causé par la pandémie à coronavirus.

Après le tournoi de relance pour préparer et mettre les athlètes en compétition, la Ligue de Brazzaville a lancé dans la foulée ses championnats départementaux. Elle a aussi prévu d'organiser la Super coupe, la Coupe de la ville et le tournoi interdépartemental. Ces compétitions s'inscrivent dans le but de qualifier les équipes pour les championnats nationaux et la Coupe du Congo puis faire les sélections départementales. La ligue n'a non plus oublié les tournois Ibaka games, Game time for women et Jamborees des minimes avec pour objectif de déterminer les meilleurs de la saison (équipes, joueurs, arbitres et entraîneurs).

Outre les compétitions, les dirigeants de la Ligue de Brazzaville entendent multiplier des stages et séminaires pour assurer la formation des officiels. Les stages et séminaires de formation et d'information permettront de mettre à jour les cadres sur les nouvelles règles régissant le basketball. Le stage de formation des nouveaux arbitres et OTM vise, quant à lui, à avoir un grand nombre des officiels et rehausser le niveau d'arbitrage.

La ligue a prévu aussi une formation pour les présidents et secrétaires généraux sur la gestion administrative d'un club de basketball dans le but de leur enseigner la bonne maitrise sur l'administration et la gestion de ressources humaines. Un autre séminaire sur les connaissances techniques , tactiques et physiques à l'entraînement par catégories est au programme pour assurer la formation des formateurs.