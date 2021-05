Congo-Brazzaville: Kakuta et Wamangituka reçoivent des prix en France et en Allemagne

Deux congolais, Gaël Kakuta et Silas Wamangituka, sont à l'honneur en cette fin de saison en Europe.

Gaël Kakuta (29 ans) est vainqueur du pric Marc Vivien Foé décerné par Radio France International (RFI) et France 24, récompensant le meilleur africain de la Ligue 1 française. Le milieu créateur congolais a réalisé une saison aboutie à Lens, son club de cœur. Ses stats sont éloquentes. Il a été la plaque tournante du club lensois promu en Ligue 1 et qui s'y est maintenu de façon magistrale. Kakuta, c'est 11 buts et 5 passes décisives en 24 matchs.

« C'est une fierté, parce que c'est mon premier trophée individuel. Je le prends avec beaucoup de satisfaction. C'est une bonne saison pour nous tous et j'en suis récompensé. Je tiens à remercier ceux qui ont voté pour moi. C'est une fierté d'avoir le Prix Marc-Vivien Foé en portant le maillot du RC Lens et de représenter également la RDC, mon pays », a signifié à RFI le joueur formé à Lens et passé plusieurs clubs en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Chine avant de revenir en France.

Succédant au Nigérian Victor Osimeh (actuellement à Naples), Kakuta a donc été désigné devant l'Algérien Andy Delort de Montpellier et le Zimbabwéen Tino Kadewere de l'Olympique Lyonnais. Kakuta succède à Victor Osimhen au palmarès. Kakuta a eu le temps de lâcher à propos du nouveau sélectionneur des Léopards de la RDC, l'Argentin Hector Cuper, lorsqu'il recevait son trophée de meilleur Africain de la Ligue 1 française. Figurant sur la liste des trente-deux présélectionnés pour le stade de Tunisie en début juin, il a déclaré : « Le stage qui approche est un nouveau départ pour nous, avec un coach qui a un bon palmarès avec tous les clubs dans lesquels il est passé ».

Wamangituka

Pour sa part, l'attaquant virevoltant Silas Wamangituka de Stuttgart en Allemagne a été plescité meilleur jeune joueur de la saison en Bundesliga. Blessé depuis plusieurs semaines, la saison de l'ancien joueur du Paris FC en L2 France, il a toutefois été choisi meilleur jeune pour ses performances. Il a éclaboussé la Bundesliga de son talent. A 21 ans, Silas Wamangituka a inscrit 13 buts, avec 3 passes décisives.

Ayant pourtant joué pour les Léopards de moins de 20 ans, le joueur n'est pas encore éligible pour évoluer chez les A de la RDC à cause d'un problème de double identité. Il avait joué au FC MK de Kinshasa avec un autre nom, avant de s'envoler pour Paris, non par les moyens offerts par le club tuteuré par Max Mokey Nzangi. Il est arrivé à Stuttgart en 2019 pour 8 millions d'euros et fait aujourd'hui partie des trois jeunes joueurs révélés en Bundesliga cette saison, l'international argentin Nicolás González et l'allemand Waldemar Anton, tous de Stuttgart.