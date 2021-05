Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Une étude menée au pays prône l'agriculture climato-intelligente

Les résultats de l'étude sur le Programme d'utilisation durable des terres (PUDT) ont été présentés le 19 mai à Brazzaville. Supervisé par l'Agence française de développement (AFD), le nouveau programme encourage les activités agricoles sans risque de déforestation et d'atteinte aux droits fonciers traditionnels, en réduisant l'impact des activités minières sur les forêts.

L'idée du PUDT fait suite à la lettre d'intention sur l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale(CAFI) signée en septembre 2019 par le président congolais Denis Sassou N'Guesso et son homologue français Emmanuel Macron. L'initiative des deux chefs d'État est destinée à lutter contre la pauvreté et le changement climatique, à permettre l'élaboration d'une politique d'aménagement du territoire dans une optique d'affectation et d'utilisation durables des terres.

Au cours de la rencontre élargie, ayant regroupé les représentants des treize ministères concernés par la question de l'aménagement du territoire, des acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile, l'AFD et ses experts ont présenté les conclusions de leur travail de terrain, notamment sur le premier document relatif aux grandes orientations du programme et le second concernant les activités de développement agricole et agroforestier.

Les deux phases de ce programme correspondant à un montant de 28,6 milliards FCFA, grâce à un financement de CAFI de près de 19 milliards FCFA et l'AFD qui apporte 9,8 milliards FCFA. « À travers le programme que nous envisageons de finaliser, de soumettre aux autorités congolaises et au conseil d'administration de CAFI cette année, nos engagements rejoignent pour protéger la biodiversité et les populations qui en dépendent », a laissé entendre Ghislain Jilaly, responsable équipe projet de l'AFD.

Les experts recommandent pour cela au Congo de renforcer le cadre juridique national en vue d'encourager les investissements agricoles et de faciliter la reconnaissance des terres dans la loi foncière actuelle ; de réfléchir aux modèles agricoles qu'il veut promouvoir ainsi que la stratégie envisagée pour leur mise en œuvre ; de mettre en place des coopératives agricoles afin d'avoir des interlocuteurs fiables ; de sédentariser les agriculteurs grâce à la formation technique, les apports en intrants...

Sur la gestion des terres, par exemple, les experts insistent sur la création d'un cadre de dialogue permanent entre les parties prenantes, la nécessité de vulgariser la loi et les règlements en vigueur, le partage d'informations à tous les niveaux, l'harmonisation des textes pour réduire les conflits de superposition d'usage. En matière de la gestion des tourbières, les experts proposent de mener de nouvelles études pour finaliser un zonage précis de la zone de tourbières.