Congo-Brazzaville: Santé - Les infirmiers exhortés à être plus performants

A l'occasion de la 60e célébration de la journée mondiale de l'infirmière, l'hôpital général Adolphe-Sicé a organisé un focus à l'endroit des infirmiers et infirmières dans le but de renforcer leurs capacités opérationnelles.

« Infirmière au cœur du processus des soins : accueil élément majeure de la qualité des soins" a été le thème de cette activité qui a regroupé les infirmiers et infirmières de l'hôpital général Adolphe Sicé. Une journée faite pour rappeler aussi le rôle de l'infirmier et l'infirmière dans le système de santé, de son influence dans la dispensation des soins de qualité, a dit Gildas Ngouloubi, directeur des affaires médicales à l'hôpital général Adolphe-Sicé, représentant le directeur général dudit hôpital avant de rappeler le rôle joué par Florence Nachtingale, dans la valorisation de la profession infirmière. "Elle a fait des soins infirmiers une profession respectée" a-t-il ajouté. De son côté, Clotaire Missamou, directeur de soins infirmiers à Adolphe Sicé, a demandé aux infirmiers et infirmières de s'inspirer de son exemple, car elle a exposé sa vie pour sauver celle des autres et contribuer à l'épanouissement de la profession infirmière.

En ouvrant l'activité, Lydie Valerie Nzengomona, représentante de la directrice départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire, a félicité la direction de l'hôpital pour cette louable initiative et réaffirmé la disponibilité de la direction départementale à l'accompagner pour le bien de la population. Près de quatorze communications ont été faites au cours de cette journée. Elles ont eu pour objectif de mettre en place une meilleure organisation du travail dans les soins infirmiers afin de diminuer les surcharges de travail dont les membres de cette catégorie professionnelle sont souvent victimes. "En organisant cette journée, notre souhait est de voir le professionnel infirmier s'impliquer aux côtés d'autres catégories socio-professionnelles dans la mise en œuvre efficiente des soins et services de qualité", a renchéri Gildas Ngouloubi.

Plusieurs points ont été épinglés qui méritent d'être corrigés pour une meilleure prise en charge des malades : le mauvais accueil des patients dans les établissements sanitaires, l'inexistence des évaluations des soins dans les structures sanitaires, la pénibilité du travail du personnel infirmier. A la fin du focus, les participants ont suggéré à l'endroit du ministère de la Santé de recruter un personnel en qualité et en quantité pour l'hôpital général Adolphe Sicé, d'organiser des formations régulièrement et de faire des évaluations sur les soins administrés aux patients.