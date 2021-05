Congo-Brazzaville: Exécutif - Le gouvernement conscient de l'immensité de sa mission

Lepremier conseil de cabinet de la nouvelle équipe gouvernementale tenu le 19 mai à la Primature, a été une occasion pour le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, de rappeler les devoirs de chaque ministre.

A l'issue de cette réunion de prise de contact, quelques membres du gouvernement ont donné leurs impressions. C'est le cas de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuelle Adouki.

« Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement a pris la peine de nous rappeler les devoirs qui sont les nôtres. Il s'agit pour nous d'aller dans le sens de l'exécution des engagements pris par le chef de l'Etat et pour cela nous avons une obligation des résultats. Je suis professeure d'université, donc je suis dans mon milieu naturel où j'évolue depuis 32 ans. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'apporter des réponses à la demande sociale dans nos différents secteurs d'activités. Je suis consciente de participer à une œuvre grandiose, collective et nous serons jugés aux résultats », a-t-elle dit.

De son côté, le ministre de l'Energie et l'Hydraulique, Honoré Sayi a confié : « Je l'ai dit publiquement que je suis au service de la République. Ce que j'ai pu faire à ce premier conseil de cabinet, me mettant au service pour l'intérêt général, c'est d'y avoir apporté à la fois ma ponctualité physique et ma ponctualité morale ».

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Mouthou s'est exprimé sur l'organisation des examens d'Etat. « Nous sommes de la maison, nous sommes des routiniers et nous avons cette habitude d'organiser les examens d'Etat et d'en donner les résultats en temps voulu. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose cette année. C'est un département qui nous est familier parce qu'il touche à la vie de toutes les familles sur le plan national. C'est une opportunité réelle pour moi... », a-t-il renchéri.

La ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Inès Nefer Ingani a déclaré : « Mes sentiments sont les meilleurs pour la confiance que le président de la République m'a refaite et nous espérons tout simplement faire de notre mieux pour être à la hauteur des attentes. »

Elevé au poste de ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala pense, quant à lui, que la priorité reste « le travail au bout duquel il faut le résultat ».