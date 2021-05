Afrique: La RDC en amical FIFA contre la Tunisie et le Mali

Trente-deux Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) et quatre réservistes sont convoqués pour un stage de préparation à Tunis, assorti de deux rencontres amicales contre les Aigles de Carthages de Tunisie et les Aigles de Mali.

Les Léopards seniors A de la RDC affronteront, le 5 et le 11 juin 2021 à Tunis, respectivement les Aigles de Carthage de la Tunisie et les Aigles du Mali, en matchs de répétition Fifa de préparation des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Pour rappel, les Léopards sont dans le groupe J des éliminatoires du Mondial, en compagnie des Taifa Stars de la Tanzanie, des Ecureuils du Bénin et des Barea de Madagascar.

En première journée en septembre 2021 (initialement prévu en octobre 2020 mais reporté à cause de la covid-19), les Léopards joueront contre les Ecureuils du Bénin de Steve Mounié. Au terme de la première phase éliminatoire, les premiers de dix groupes éliminatoires s'affronteront en cinq matchs de barrage en aller et retour pour dégager les cinq pays africains qui disputeront le Mondial 2022 au Qatar.

Les Léopards seront donc en stage de préparation de deux semaines dans la capitale tunisienne avec un groupe de trente-deux présélectionnés par le nouveau sélectionneur assistant Dauda Lupembe. Le nouveau sélectionneur principal, l'Argentin Hector Cuper, est attendu à Kinshasa le 26 mai afin de signer son contrat.

Les convoqués

Les trente-deux joueurs sont les gardiens de but Joël Kiassumbua (FC Servette/Suisse), Baggio Siadi (JS Bazano), Jackson Lunanga (AS Maniema Union) et Brunel Efonge (Jeunesse sportive de Kinshasa). Les défenseurs retenus sont Djo Issama Mpeko (TP Mazembe), Mukoko Amale (Difaa El Jadida/Maroc), Gédéon Kalulu (Ajaccio L2/France), Fabrice Nsakala (Besiktas/Turquie), Ernest Luzolo Sita (AS V.Club), Glody Ngonda Muzinga (Dijon/France), Marcel Tisserand (Fenerbahce/Turquie), Christian Luyindama Nekadio (Galatasaray/Turquie), Chancel Mbemba Mangulu (FC Porto/Portugal). Il y a également Arsène Zola Kiaku (TP Mazembe), Inonga Baka (Daring Club Motema Pembe -DCMP-) et Idumba Fasika (FC Lupopo).

Neuf milieux font partie de cette présélection, notamment Serge Mukoko Tonombe (Young Africans/Tanzanie), Mika Miche (TP Mazembe), Fabrice Ngoma Luamba (Raja de Casablanca/Maroc), Gaël Kakuta (RC Lens/France), Marcel Ngimbi (AS Maniema Union), Paul-José Mpoku (Al Wahda/Emirats Arabes Unis), Yannick Bangala Litombo (AS Far/Maroc), Pelly-Ruddock Mpanzu (Luton Town/D2 Angleterre) et Philippe Kinzumbi (TP Mazembe).

Et les attaquants convoqués sont Yannick Bolasie Yala (Middlesbrough/D2 Angleterre), Glody Lilepo Makabi (AS V.Club), Bwala Walter (Al Ahly/Egypte), Cédric Bakambu (Beijing Guoan/Chine), Ben Malango Ngita (Raja de Casablanca/Maroc), Jackson Muleka Kianvubu (Standard de Liège/Belgique) et Jonathan Bolingi Mpangi (FC Lausanne/Suisse). Les joueurs réservistes sont Wadol Djuma Shabani (AS V.Club), Karim Kimvuidi (Daring Club Motema Pembe -DCMP-), Kazadi Kasengu (Al Masry/Egypte) et Maxi Nzengeli (AS Maniema Union).