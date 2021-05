Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT et le PCC projettent une nouvelle coopération

L'ambassadeur de Chine au Congo, Ma Fulin, a annoncé, le 19 mai à Brazzaville, à l'issue d'un entretien avec le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, que les deux partis au pouvoir envisagent une coopération plus renforcée.

Pierre Moussa et son interlocuteur ont débattu de la coopération bilatérale globale entre le Congo et la Chine. Sur le volet politique, ils ont discuté de la nécessité de redynamiser les relations de coopération entre le PCT et le Parti communiste chinois (PCC), ainsi que des stratégies à mettre en exergue afin de porter encore plus haut l'étendard de cette coopération politique.

« Nous avions échangé non seulement sur la coopération bilatérale globale, mais aussi sur les relations entre les deux partis au pouvoir. A cet effet, nous avions adressé au secrétaire général du PCT une invitation officielle pour participer à un sommet entre le PCC et les partis politiques du monde, prévu en juillet prochain », a indiqué Ma Fulin.

Parlant de la coopération globale, Pierre Moussa et Ma Fulin, saluant la qualité des relations qui existent entre le Congo et la Chine, ont souhaité que celles-ci soient développées au mieux de manière à ce que les peuples congolais et chinois tirent profit.

« Notre coopération doit être centrée sur le bien-être du peuple. C'est la mission fondamentale assignée aux partis politiques. Avec le Congo, nous allons, comme par le passé, poursuivre cette coopération fructueuse avec des projets concrets qui touchent au développement du pays », a expliqué le diplomate chinois.