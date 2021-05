Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Lubumbashi Sport enfonce Sanga Balende

Rien ne va plus au sein de la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Les Anges et Saints du Kasaï oriental ont enregistré leur cinquième défaite de suite le jeudi 13 mai au complexe sportif Frédéric-Kibasa de Lubumbashi. Et le dernier bourreau des protégés du président Ali Alexis Fakih, c'est la lanterne rouge du championnat, le FC Lubumbashi Sport. C'était en match comptant pour la 26e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Anthony Mpande Moya a inscrit l'unique but de la partie à la 53e minute, sur une passe décisive de Mbala Mbidi.

Rappelons que l'entraîneur Andy Magloire Mfutila a été limogé après la défaite (zéro but à deux) face à Lupopo le 9 mai. Les entraîneurs Ndonda et Kalonji Ndumi ont été désignés par le président du club pour terminer la saison. La crise couve dont au sein du club qui est campé à la cinquième position au classement avec 42 points depuis cinq journées.

L'objectif de Sanga Balende arrêté au début cette saison était de décrocher une place qualificative pour les compétitions africaines interclubs. Mais le club sang et or de Mbuji-Mayi ne pourra y plus prétendre. Il lui reste de dispute la Coupe du Congo de football. Lubumbashi Sport, pour sa part, demeure dernier au classement avec désormais 19 points.