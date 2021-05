Congo-Kinshasa: UPADS - Honoré Sayi s'engage à servir la République

Suspendu de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) le 18 mai pour avoir été nommé au gouvernement, Honoré Sayi a fait savoir qu'il s'engageait à servir la République.

« Je vais donc me consacrer au service de la République et je prends congé de mon parti non pas pour intégrer ou créer un autre. Je vais servir la République. Au terme de cela, je viendrais demander pardon à mon parti pour l'avoir trahi un moment », a déclaré Honoré Sayi.

« C'est aussi bien pour la République parce que dans la charte de notre pays, il est reconnu que le pays doit avoir une opposition et une majorité et dès l'instant que vous avez été à l'opposition et que vous allez servir le gouvernement qui est de la majorité, il y a une certaine assimilation entre majorité et gouvernement de la République qui fait que l'opposition se sentirait en ce moment-là frustrée », a-t-il expliqué.

Honoré Sayi a en outre appelé toutes les forces du pays à comprendre qu'un parti qui se respecte ne devrait que prononcer cette sanction. A la question de savoir si l'UPADS a été consultée avant cette nomination, Honoré Sayi a signifié que cela importe peu c'est plutôt le respect des dispositions légales qu'il faille observer. « ... Le parti a été généreux avec moi. Pour m'aider à mieux m'exercer, il m'a libéré de toutes mes charges. Je ne suis plus président du groupe parlementaire, député CEMAC et c'est ça un parti qui se respecte », a-t-il dit.

Signalons que Sidoine Romaric Moukoukou a été fait porte-parole du parti, Félicien Nzaou président du bureau de la coordination départementale UPADS-Niari, Jérémy Sylvain Mehdi Lissouba président du groupe parlementaire UPADS et alliés à l'Assemblée nationale, Alphonse Bidounga député à la CEMAC et Brice Kaya Mvoula député siégeant.