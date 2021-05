Burkina Faso: Conducteurs de tricycles à Bobo - « Nous ne sommes pas des voyous » (Tidiane Kologo du syndicat des conducteurs)

Bobo-Dioulasso a abrité la semaine dernière, les activités marquant la treizième édition de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'ouest (OSRAO). Une journée mise à profit par l'ONASER pour recadrer les conducteurs de tricycles.

Lesquels sont présentés comme des champions de l'incivisme à Bobo-Dioulasso pour leur refus catégorique de respecter la loi interdisant le transport des passagers dans les tricycles. Mais à les entendre, la municipalité n'y est pour rien dans cette malheureuse situation du fait de son incapacité à maintenir l'ordre et la discipline dans la zone commerciale.

Les chiffres publiés sur les accidents de la route au Burkina au cours de la cérémonie de lancement de la journée de l'OSRAO la semaine dernière donnent froid au dos. En 2020 par exemple, le Burkina a enregistré un total de 20 871 cas d'accidents occasionnant 1 060 décès. La région des Hauts-Bassins à elle seule déplore 80 morts pour 2 952 cas d'accidents durant la même période. La raison principale à ces innombrables situations malheureuses selon l'ONASER relève surtout du non respect de la réglementation en matière de circulation. Et du coup, c'est le phénomène de l'incivisme, de plus en plus récurrent sur nos routes qui est pointé du doigt par les autorités.

Lesquelles peinent véritablement à endiguer le fléau pour une meilleure sécurisation du trafic sur nos routes. A Bobo-Dioulasso la situation est encore plus criarde avec ces conducteurs de tricycles qui foulent au pied le décret du 5 juillet 2012 portant interdiction du transport de passagers. Toutes les tentatives pour les en dissuader sont restées vaines dans une ville ou ce moyen de transport est profondément ancré dans les habitudes de la population et particulièrement des femmes. Interdire le transport de passagers par les tricycles semble plus que jamais relever de l'utopie à Bobo où même les autorités municipales et politiques de la ville ne s'en offusquent guère.

Elles qui ont souvent utilisé ce moyen de locomotion pour le déplacement des balayeuses de la mairie ou des militantes de partis lors des grands rassemblements politiques. A cela s'ajoutent aussi ces habitants des quartiers périphériques qui n'ont d'yeux que pour les tricycles dans leurs déplacements vers le centre-ville et vice versa. C'est dire donc que les conducteurs de ces engins à trois roues ont encore de beaux jours devant eux dans un contexte économique difficile où les taxis et les autobus de la SOTRACO tiennent encore difficilement la route du fait de la différence des coûts imposés à la clientèle par ces trois moyens de transport urbain.

Si les tricycles sont presque devenus incontournables pour les Bobolais, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent un réel problème de sécurité en matière de circulation routière. Impliqués en effet dans de nombreux cas d'accidents du fait de leur méconnaissance voire de leur mépris des règles les plus élémentaires du code de la route, de nombreux usagers en effet sont régulièrement vent debout contre ces conducteurs pour les multiples types d'infractions dont ils se rendent régulièrement coupables. Excès de vitesse, non respect des feux tricolores, chargement hors gabarit, système de freinage défectueux, etc. sont entre autres récriminations faites à l'encontre de ces conducteurs. Et des Bobolais d'ironiser en ces termes. « Est-ce en conduisant les tricycles qu'on devient têtu ou est-ce parce qu'on est têtu qu'on devient conducteur de tricycle ? ».

Du rôle de la municipalité

Une chose est sûre, les acteurs de ce domaine n'ont pas bonne presse à Sya et ne cessent par conséquent, de faire l'objet de critiques, souvent des plus acerbes. Le maire de la commune Bourahima Fabéré Sanou va même plus loin en rappelant à cette catégorie de transporteurs ce sobriquet de Tramadol (produit pharmaceutique dopant) qui leur colle à la peau. Car en effet de nombreux jeunes exerçant dans le domaine à Bobo sont assimilés à des drogués qui n'hésiteraient pas à mettre en danger leur vie et celle des autres usagers de la route.

Des comportements irresponsables que dénonce leur syndicat représenté à cette journée de l'OSRAO par Tidiane Kologo. Certes, dira- t-il, dans tout corps de métier il y'a toujours des brebis galeuses ; avant d'ajouter qu'au sein de leur corporation il y a aussi des conducteurs qui mènent leurs activités dans les règles de l'art. A écouter Tidiane Kologo, le transport des passagers n'est en réalité qu'une alternative pour ces conducteurs de tricycles qui, selon lui, seraient prêts à se convertir au transport des marchandises plus rentable, pour peu que les autorités municipales acceptent de jouer le rôle qui est le leur, c'est à dire, en leur créant des opportunités dans le domaine.

«Nous sommes obligés de transporter les passagers parce que notre part de marché est occupée par les véhicules et principalement les camions. Toute la zone commerciale s'est transformée en gare routière où on procède sur chaque rue et à toutes les entrées du marché central, à des opérations de chargement et de déchargement. Dans ces conditions, il est difficile pour nous d'avoir des marchandises à transporter», a déploré Tidiane Kologo. Alors pour le syndicat des conducteurs de tricycles, il revient aux autorités municipales de réglementer la circulation.

Et cela passe forcément par l'interdiction de l'occupation anarchique des espaces publics par les gros porteurs et les minibus dans la zone commerciale. Il est inconcevable, selon le syndicat, que tous ces véhicules de transport continuent d'encombrer sauvagement les artères du centre-ville en se livrant à des activités au détriment des tricycles et sans la moindre inquiétude. Le moins que l'on puisse dire est que les autorités municipales sont interpellées et elles doivent jouer le rôle qui est le leur afin d'offrir des opportunités, qui diffèrent du transport des passagers aux conducteurs de tricycles. Il suffit simplement que toutes les conditions soient réunies pour voir enfin les « tramadol » se conformer à la loi, a déclaré Tidiane Kologo avant de marteler « nous ne sommes pas des voyous ».