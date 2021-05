Algérie: Décret fixant le contrôle des psychotropes - Une liste de médicaments fixée

Alger — Une liste de médicaments à risque avéré a été élaborée, mercredi, dans le cadre de l'application du décret exécutif fixant les modalités de contrôle des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, lors d'une réunion présidé par le ministre de l'industrie pharmaceutique Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, selon un communiqué du ministère.

Selon la même source, cette réunion à permis de lister certains médicaments devant être inscrits sur cette liste, notamment les médicaments PREGABALINE ,TRAMADOL et TRIHEXYPHENIDYLE.

Cette liste sera consacrée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique et du ministre chargé de la santé, souligne le ministère.

La réunion fait suite à la publication du décret exécutif n 21-196 modifiant et complétant le décret exécutif n19-379 fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, notamment l'application de l'article 16 qui prévoit de fixer une liste de ces médicaments à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné et qui seront soumis à une prescription sur une ordonnance à trois volets ( blanc ,jaune et rose), note la même source.

Des cadres du ministère de l'industrie pharmaceutique et des représentants du ministère de la santé ainsi que les représentants de la gendarmerie nationale, de la sureté nationale et les partenaires sociaux et économiques du ministère ont pris part à cette réunion, note le communiqué.