Angola: Logement social - 13 familles reçoivent les clés de leur nouvelle maison à Mayé-Mayé

Luanda — Treize familles, sur un total de 1560 qui vivaient en situation de vulnérabilité dans la capitale angolaise, ont été relogées ce mercredi, dans le nouveau quartier Mayé-Mayé, près de la cité-dortoir Sequele, municipalité de Cacuaco.

Les bénéficiaires ont reçu les clés des mains de la ministre d'État chargée des Affaires sociales, Carolina Cerqueira, dans le cadre du projet de relogement des familles délogées par les pluies, qui ont provoqué 8 165 personnes déplacées.

Le relogement des familles touchées par les pluies a commencé la semaine dernière, avec l'attribution de logements à 157 maisons.

Le projet Mayé-Mayé compte plus de trois mille maisons dont la construction a débuté en 2016.

La première phase du projet s'est achevée il y a plus de deux ans, avec deux mille maisons T2 et mille T3, avec 1.522 maisons en construction et qui seront livrées prochainement.

Selon Carolina Cerqueira, pour le programme intégré de réinstallation des familles à Luanda, il y a 5 000 logements sociaux, 1 680 appartements et 4 000 logements sociaux.

"Nous sommes venus réaffirmer le programme de l'exécutif pour le relogement des populations en situation de précarité. Il s'agit de réaffirmer le droit à un logement convenable pour la population", a déclaré la ministre.

Carolina Cerqueira a ajouté que le ministère des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire menait un programme de logement social à travers le pays.

Le programme, a poursuivi la ministre, est intégré et structuré, avec accès à des écoles, à un poste de santé et à un poste de police, dans le cadre de l'installation des services sociaux près de la population.

La cérémonie de remise de logements a été assistée par les ministres de la Santé, de l'Éducation, de l'Intérieur, de l'Énergie et de l'Eau et des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire.

