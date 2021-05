Maroc: Le WAC consolide son statut de leader de la Botola

Le Wydad est parvenu, mardi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à aligner sa onzième victoire de la saison aux dépens de l'OCS (3-1), et ce pour le compte de la 18ème journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football.

Une victoire avec l'art et la manière des Rouge et Blanc qui ont dominé les péripéties de cette confrontation et l'addition aurait pu être beaucoup plus salée s'il n'y avait pas eu des ratages d'occasions nettes. Une fois encore, la finition a fait défaut à certains éléments du Wydad mais pas à international libyen, Mouayad Ellafi, auteur d'un joli doublé aux 11ème et 25ème minutes. Sauf que les leaders du championnat avec 34 points et deux matches en moins se sont fait peur après le sursaut des visiteurs qui ont réduit l'écart par l'entremise de Moncef El Amri à la demi-heure de jeu et auraient pu revenir au score s'ils avaient exploité les sorties hasardeuses de Reda Tagnaouti, au-dessous de son niveau d'il y a quelques manches. Vu leurs soucis d'efficacité et de relâchement, devant être résolus une fois pour toutes, les joueurs du Wydad ont dû attendre les ultimes souffles de la partie pour tripler la mise suite à une réalisation d'Ayoub El Amloud, l'une des grandes satisfactions des Rouges cette saison.

Pour les Safiots, coachés par Benomar depuis le banc de touche et Chiba depuis les gradins, cette défaite, somme toute attendue, ne devrait pas trop les affecter et au vu de ce qu'ils ont démontré, ils sont outillés pour soigner leur classement. Quant au Wydad, il s'agit là d'une belle victoire devant booster le moral du groupe à quelques jours du match retour des quarts de finale de la Ligue africaine des clubs champions contre le Mouloudia d'Alger (aller : 1-1). Le bal de cette 18ème manche a été ouvert par la rencontre DHJ-MAT disputée au stade El Abdi à El Jadida. Les Doukkalis, en quête de points pour fuir la zone des turbulences, ont raté l'opportunité de se produire à la maison, se contentant d'un match nul, deux partout, alors qu'ils menaient à la marque jusqu'aux extra-times. Les buts des Jdidis sont à mettre au compte de Chouaib El Maftoul (14è) et Mehdi Karnass (82è SP), tandis que les goleadors tétouanais ont été Mohamed Kamal (51è) et Hamza El Moussaoui (90+5 SP).

Par ailleurs, cette journée devra se poursuivre ce soir par la programmation des trois dernières confrontations, à savoir IRT-FUS (17h00), MCO-Raja (19h15) et ASFAR-RCAZ (21h30), sachant que mercredi trois matches devaient avoir lieu, opposant le CAYB au MAS, le SCCM au HUSA et la RSB au RCOZ.